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Başkan Şahin'den ihale duyurusu

Yerel Haberler

Başkan Şahin'den ihale duyurusu

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yeni belediye binası altına yapılacak iş yerlerinin kiraya verilmesiyle ilgili ihale duyurusu yaptı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yeni belediye binası altına yapılacak iş yerlerinin kiraya verilmesiyle ilgili ihale duyurusu yaptı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ihale ile ilgili yaptığı duyuruda, "Yeni belediye binamızın altında yapacağımız iş yerlerini kiraya vermek için çok yakında ihaleye çıkacağız. İş yerlerini kiralamak için büyük talep var. Vatandaşlarımızın isteği ve talepleri doğrultusunda yakın zamanda tarih ve detayları paylaşacağız. İlçemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Münür Şahin Osmaneli Yerel Haberler

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