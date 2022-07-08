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Başkan Şahin: "Bayramlar sevgi bağlarımızı güçlendirir"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Şahin: 'Bayramlar sevgi bağlarımızı güçlendirir'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, yayımladığı mesajda Kurban Bayramı'nın Yaradan'a karşı ihsan şuurunu, yaratılanlara karşı da vefa ahlakını pekiştiren ve sahip olunan nimetleri inanç uğruna feda edebilme iradesi kazandıran büyük bir ibadet olduğunu vurguladı.

Kurbanın Allah'a teslimiyetin sembolü olduğunu ifade eden Başkan Şahin, Kurban Bayramı'nın ise ibadetin kabulü için duyulan arzunun, iman ve inancın bayramı olduğunu belirterek mesajında, "Kurban Bayramı sadakattir, teslimiyettir, itaattir. Kurban Bayramı aynı zamanda birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin sembolüdür. Sesimizi duymak isteyen annemizin, babamızın, büyüklerimizin bayram sevincidir. Kurban Bayramı aynı zamanda gönül coğrafyamızda, medeniyet coğrafyamızda yetimin, yoksulun, yaşlının, mağdurun, muhtacın bayram sevincidir. Bu özel günde, her bir kardeşimin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Kurban Bayramı'nın dünyaya, insanlığa, İslam alemine, ülkemize, şehrimize, ailemize ve her birimize huzur, mutluluk, kardeşlik, sevinç getirmesini diliyorum. Rabbim gönlünüzdeki, gönlümüzdeki bütün duaları kabul buyursun. Rabbim yaptığımız ibadetleri huzurunda kabul buyursun. Rahmetin, merhametin, şefkatin yükseldiği, iyiliğin yükseldiği bir dünyaya vesile olsun. Saygılar sunuyor, Kurban Bayramı'mız mübarek olsun diyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Fatma Şahin Yerel Haberler

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