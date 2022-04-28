Başkan Şahan: 'Kuraklık çiftçiyi tedirgin ediyor'

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, Mart ve Nisan aylarında yağışların yeterli olmaması nedeniyle çiftçilerin tedirgin olduğunu açıkladı.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, tedirgin olan çiftçinin emeklerinin karşılığını alamama endişesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Başkan Şahan, "Özellikle Nisan ayının yağışsız geçmesi ve yağışların mevsim normallerinin altında olması hububatlarda verim kaybına neden olacaktır. Girdi fiyatlarında maliyetlerin yüksek olmasının yanı sıra kuraklıkla karşı karşıya olan çiftçimiz zorlu bir süreçten geçiyor. Bir taraftan maliyetlerin yüksek oluşu, diğer taraftan kuraklıkla karşı karşıya olmamız bizleri oldukça endişelendirmektedir.

Pardemi sürecinde iki yıl boyunca canını sağlığını hiçe sayarak üretimine devam eden çiftçinin bugün gerçekten zor durumdadır" dedi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel