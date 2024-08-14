Üye Girişi
Haberler

Başkan sabırlı'dan 23. yıl mesajı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sabırlı, mesajında AK Parti'nin Türkiye'nin güçlü ve kararlı adımlarla geleceğe yürüyüşünün yıl dönümünü kutladığını belirtti. Ayrıca, AK Parti'nin Bahçesaray'da gerçekleştirdiği hizmetler ve projeler için teşekkürlerini iletti ve geleceğe daha güvenle bakacaklarını ifade etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti ) Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Ak Parti : nin kuruluşunun 23. yıl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı mesajında; "Değerli dava arkadaşlarım ve bizlerden hiç bir zaman desteklerini esirgemeyen hemşehrilerim. Bugün, AK Parti'nin kuruluşunun 23. yıl dönümünü kutlamak üzere bir araya geldik. Bugün, yalnızca bir partinin kuruluşunu değil, aynı zamanda Türkiye'nin güçlü ve kararlı adımlarla geleceğe yürüyüşünün de yıl dönümünü kutluyoruz" dedi.

14 Ağustos 2001 tarihinde başlayan bu kutlu yürüyüş, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Sabırlı, "AK Parti'nin değerli bir neferi olarak her zaman bu kutlu davanın yanında olmuş, bizlere destek verdiniz. Bu vesileyle, Bahçesaray'ın güzel insanlarına bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sizlerin desteği, bizim en büyük gücümüzdür. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi, Bahçesaray da AK Parti'nin izleri, hizmetleri, yatırımları ve eserleri bulunmaktadır. AK Parti, milletimizin gönlünde yer edinmiş, halkımızın refahını, huzurunu ve mutluluğunu artırmayı ilke edinmiştir. Eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, ulaşımdan sanayiye kadar birçok eseri ilçemize kazandırmış nice devam eden projeler, sizlerin desteğiyle hayata geçireceğiz. Bugüne kadar birçok eserler kazanmış nice eserlerin el birliği ile kazandıracak AK davamız Bugün, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutlarken, geçmişten aldığımız güçle geleceğe daha güvenle bakıyoruz. İnanıyorum ki, birlikte daha nice başarılar elde edecek, daha büyük projelere imza atacağız. Kuruluş yıl dönümümüz vesilesiyle, başta kurucu liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu davaya emek veren tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Nice yıl dönümlerini, ülkemizin ve Van'ımıza şirin ilçemiz Bahçesaray daha da geliştiği, kalkındığı günlere beraberce ulaşmayı Allah'tan niyaz ederim.Tüm Bahçesaraylı AK ailemize hürmetler saygılar sunarım" ifadelerine yer verdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bahçesaray AK Parti AK Parti van Yerel Haberler Yerel Politika Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Süper Kupa finali hangi kanalda 2024? Real Madrid ile Atalanta maçı nerede oynanıyor? 2024 UEFA Süper Kupa hangi statta, hangi şehirde oynanıyor? Tabii ücretli mi 2024? TRT Tabii uygulaması ücretsiz mi, kaç TL? Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Tawoon Al Nassr maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? DGS iptal mi, DGS neden açıklanmıyor? Galatasaray UEFA Süper Kupa kazandı mı? Galatasaray UEFA Süper Kupa kazandı mı? SÜPER KUPA CANLI izle! 2024 UEFA Süper Kupa maç izleme linki var mı? TRT 1 CANLI izle! 14 Ağustos Real Madrid Atalanta maç izleme linki! REAL MADRİD-ATALANTA CANLI izle! 14 Ağustos Real Madrid Atalanta maçı nasıl izlenir? CANLI maç izle! (REAL MADRİD-ATALANTA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Ağustos Real Madrid Atalanta maçı nereden izlenir? Lookman oynuyor mu? Real Madrid Atalanta maçı ilk 11'de Lookman var mı, kadroda mı? ARDA GÜLER oynuyor mu? Real Madrid Atalanta Süper Kupa maçı ilk 11'de Arda Güler var mı, kadroda mı? Real Madrid Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid Atalanta maçı ne maçı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 14 Ağustos Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? YKS birincileri nereye yerleşti 2024? YKS şampiyonları hangi üniversiteyi kazandı? 2024 YKS birincileri nereyi tercih etti? Ak Parti'ye kimler katıldı? Ak Parti'ye geçen milletvekilleri ve belediye başkanları kim? İşte Ak Parti'ye katılanlar listesi! Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman? Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 14 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim 2. ve 3. eleme adayı kim oldu? 14 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti?
title