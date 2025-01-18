Başkan Sabır yeni dönemdeki hedeflerini açıkladı

Müstakil ve Sanayici İşadamları Derneği Karabük Şube Başkanı Gökhan Sabır ve yönetimi ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirerek yeni döneme 'merhaba' dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sabır, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi istikrarını vurgularken, yerli üretimi güçlendirmenin önemine dikkat çekti.

Sabır, "Ülkemiz, birçok badireye rağmen ayakları üzerinde duran, siyasi ve ekonomik istikrarı yakalayan ve sürekli büyüyen bir ülke olarak bölgesinde güvenli bir liman olmayı sürdürüyor. Yetişmiş insan gücü, esnek üretim kapasitesi, stratejik konumu ve güçlü lojistik altyapısı ile Türkiye, büyük bir sıçrama döneminin arifesinde. Sabırlı ve kararlı olursak, bu tarihi hamleleri de hep beraber yaşayacağız ve adım adım 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla hedeflerimize birer birer ulaşacağız inşallah" dedi.

Başkan Sabır, Karabük Müstakil ve Sanayici İşadamları Derneğinin 6. Olağan Genel Kurulunda yapılan seçim sonucu ekibi ile birlikte bayrağı teslim aldıklarını ifade ederek, " Görev süresi boyunca fedakarca çalışan, alın teri döken, vatanımıza, milletimize ve Karabük'e fayda sağlamak adına emek veren geçen dönem görev alan kıymetli yönetim kurulu üyelerimizi tebrik ediyorum. Özellikle kıymetli Başkanımız Cengiz Ünal beye teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Genel kurullar tazelenme ve yenilenme dönemleridir. MÜSİA D olarak gece gündüz koşarak, her kademede sürekli yenilenerek, zaman zaman nöbet değişimi yaparak ve sağlıklı bir şekilde büyüyerek dinamizmimizi ve heyecanımızı koruyoruz" diye konuştu.

Müstakil ve Sanayici İşadamları Derneği'nin yalnızca bir iş insanları derneği değil, aynı zamanda bir medeniyet hareketi olduğunu belirten Sabır, ekonomik ve insani değerlere dayalı adil bir dünya inşa etme amacını yineledi. Ayrıca, Karabük'teki üretim alanlarında yeni stratejiler geliştirerek, teknolojinin rehberliğinde sürdürülebilir ve katma değerli ürün politikaları oluşturacaklarını ifade eden Sabır, Gazze'de yaşanan insanlık dramına da değinerek, İsrail'in saldırılarına karşı duyduğu tepkiyi dile getirdi.

"Biz asla sessiz kalmadık ve kalmayacağız" diyen Sabır, Müstakil ve Sanayici İşadamları Derneği'nin bir araya getirdiği insan gücü ile Karabük'ün de kalkınma yolculuğuna katkı sağlayacaklarını belirtti.

Yeni yönetim olarak, yerli üretimi güçlendirmenin, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını sağlamada anahtar rol oynayacağına inandıklarını vurgulayan Sabır, Karabük'ün büyüme ve gelişme potansiyelini en üst seviyeye çıkaracaklarını söyledi.

Ayrıca, Türkiye ekonomisinin 2025 yılında en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer alacağına olan inançlarını yineleyen Başkan Sabır, "Yeni yönetim olarak Karabük'te ticari faaliyette bulunduğumuz birçok alanda akılcı stratejiler üreterek ve aldığımız kararları teknolojinin yol göstericiliğinde hayata geçireceğiz. Çevreye duyarlı, kaynakları verimli şekilde kullanan, katma değer üreten, sürdürülebilir, gençlerin ve kadınların üretime katılımını önemseyen bir bakışla katma değerli ürün ve üretim politikaları geliştireceğiz. Şehrimiz fabrikalar yapan fabrikasıyla, ekonomimize eşsiz katkılar sunuyor. Karabük'e hizmet etmek, Türkiye Yüzyılı'nda daha da ileri götürmek bizim için aynı zamanda bir vefa meselesidir. Karabük'teki sorunları biliyoruz. Müstakil ve Sanayici İşadamları Derneği olarak bu konuda önemli adımlar atmaya gayret edeceğiz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetiminin diğer bütün paydaşlarının liderliğinde; üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme sürecinin devam edeceğine olan inancımız tamdır. İnanıyoruz ki; Türkiye ekonomisi 2025'in de en iyi büyüyen ülkelerinden biri olacak ve Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme performansı yakalayacaktır. Karabük MÜSİA D ailesi olarak çok büyük mesuliyetlerimiz var. Bu hassas dönemde kişisel ihtiras ve hesapları tamamen terk ederek, bir ve beraberlik anlayışı ile hasbi, samimi ve fedakarca milletimiz, ülkemiz ve Karabük için çalışacağız, üreteceğiz ve Allah'ın izniyle yeni bir şahlanış dönemini hep birlikte başlatacağız." diye konuştu. - KARABÜK