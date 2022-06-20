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Başkan Ramazan, Bayram ekmeği yapan kadınlarla sohbet etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Ramazan, Bayram ekmeği yapan kadınlarla sohbet etti

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kurban bayramı öncesi yufka ekmek yapan kadınlarla sohbet etti.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kurban bayramı öncesi yufka ekmek yapan kadınlarla sohbet etti.

Başkan Servet Ramazan, Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikte, İmece usulü kurban bayramı öncesi yufka ekmek yapan kadınları görünce yanlarına giderek sohbet etti. Başkan Ramazan'ı görün kadınlar, yaptıkları yufka ekmekten ikram etmek istediler. Kadınların sorun ve sıkıntıları ile mahallere ile ilgili problemleri dinleyen Başkan Ramazan, Bayanların taleplerini alarak, yerine getirilmesi için talimat verdi. Ekmek yaparken Başkan Ramazan'ın gören kadınlar, ilgi ve alakasından dolayı teşekkürlerini ifade ettiler. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Kilis Ekmek Yerel Haberler

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