Başkan Poyraz'dan 'Park yapılaşmaya açılıyor' iddialarına yanıt: "Parka dokunmuyoruz" - Haberler

Çekmeköy'deki bir alanda semt pazarı için çalışmaların başlamasının ardından basında yer alan "park yapılaşmaya açılıyor" iddialarına yanıt veren Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Toplam 6 bin küsur metre olan alanın 4 bin küsur metresi yine park olarak kalıyor. Biz mevcut şu anki parka dokunmuyoruz" dedi.

Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan ve imar planlarında belediye hizmet alanı diye geçen bölgede başlayan çalışmalar sonrası bir grup "park yapılaşmaya açılıyor" iddiasıyla eylem yapmıştı. Konu ile ilgili Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz yapılan iddialara yanıt vererek toplam 6 bin küsur metrekare olan olanın 4 bin küsur metrekaresinin park olarak kaldığını ve parka dokunmadıklarını belirtti.

"BİZ MEVCUT ŞU ANKİ PARKA DOKUNMUYORUZ, HATTA YEŞİL PARK ALANI DÜZENLEYEREK, YENİLEYEREK BIRAKIYORUZ"

'Park yapılaşmaya açılıyor' iddialarına yanıt veren Başkan Poyraz, "Eski Çekmeköy bölgemizde 5 tane mahallemiz var. ve 5 tane de sokak pazarımız var. Tabii o sokak pazarlarının birçoğu haklı gerekçelerle sıkıntıda. Bizim mesela salı pazarımız en büyük Mehmet Akif mahallemizdeki pazarımız, Allah korusun orada bir ambulans ihtiyacı olsa, bir yangın olsa veya bir sıkıntı olsa tamamen mahalleyi kapayacak şekilde ana caddenin kapalı olduğu salı günü bir sıkıntı var. Biz de istedik ki 150 bin insanın yaşadığı Çekmeköy'de, insanların gidebileceği, yaya yürüyüp de gidebileceği bir mekanda bunlara güzel Çekmeköy'e yakışır bir kapalı pazar yapalım. ve bu mekan bakın 5 binlik planlarda büyükşehrimizin hazırladığı beş binlik de pazar alanı. Binlik planlarda Çekmeköy Belediyesi'nin hazırladığı planlarda da belediye hizmet alanı olarak ayırdığımız bir mekan. ve bu 5 mahallemizin de en az dördünün yaya ulaşabileceği, çok zorlanmadan gidip geleceği bir mekan. ve toplam alanı 6 bin küsur metre olan bunun 4 bin küsur metresi yine park olarak kalıyor. Biz mevcut şu anki parka dokunmuyoruz. Onu zaten yeşil alana park olarak hatta rehabilite ederek, düzenleyerek, yenileyerek bırakıyoruz. 2 bin küsur metresinde bir kapalı etrafı hep açık olan üzeri de güneş paneliyle kendi enerjisini üreten güzel bir kapalı pazar yapıyoruz. ve bu pazar bakın orası şimdi toplanma alanı filan diyorlar işte asıl inşallah toplanma alanını biz şimdi yapacağız" dedi.

Başkan Poyraz, muhalefetin basın açıklaması yaptığı iddialara da değinerek İBB'nin Çekmeköy'de yarım bıraktığı projeler ile ilgili, "Kapalı pazarımızı, toplanma merkezi olacak bir alan haline de getiriyoruz. Çekmeköy'e yakışır bir kapalı pazar yapıyoruz. Tabii bunun üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı, ilçe başkanı gelerek hiç alakası olmayan, yok toplanma alanını kaldırıyorlar dediler. Biz parka dokunmadan kalan kısımda, güzel bir kapalı pazar yapıyoruz. ve bakın biz o altılı masa diye tabir ettiğimiz masanın 5 tane ilçe başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi hariç buradaydı. Bu tamamı bugün anlattığımızdan başkanım biz bu projeyi destekliyoruz dediler. Bir tek Cumhuriyet Halk Partisi dışarda kaldı. Çekmeköy'de Bizim Kadir Bey'in döneminde başlayan bir kültür merkezimiz var, 3 yıl geçti. Şu anda temellerde duruyor. Keşke gelip orada bir basın açıklaması yapsa da kendi başkanına 'gel bu kültür merkezini bitir bak Çekmeköy'e bize yakışmıyor' dese aynı şekilde Mehmet Akif Mahallemize itfaiye binamız var. Zeminini ve kolonlarını bizim attığımız Kadir Bey'in döneminde atılan kolonların üzerine bir beton atamayan bir Büyükşehir Belediyesi var. Keşke İl Başkanı, İlçe Başkanı gidip orada bir basın açıklaması yapsa da Büyükşehir Belediye Başkanımızı oraya davet edip gel de sen burada bu işi yap bitir' dese" dedi. ifadelerini kullandı.

(Enes Şamil Gönenç - Sevgi Canpolat - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel