Başkan Pekmezci personeli ile bayramlaştı

BAYBURT (İHA) - Rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'in son günlerine girilmesiyle birlikte Ramazan Bayramı tüm yurtta heyecanla beklenirken Bayburt Belediyesinde bayramlaşma heyecanı vardı.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Saray Bahçesi'nde bulunan İftar Çadırında gerçekleşen bayramlaşma töreninde personeli ile bayramlaştı.

Personeliyle hasbihal eden Başkan Pekmezci, Bayburt Belediyesi olarak bir aile olduklarını ifade ederek Bayburt'a hep beraber hizmet ettiklerini söyledi ve yapılacak hizmetler hakkında tavsiyeler vererek uyarılarda bulundu.

Başkanımız Pekmezci konuşmasında, "Bayburt Belediyesi'nin çok değerli personeli, birim amirleri, başkan yardımcıları. Rabbim nice sağlıklı günlerde, nice Ramazan Bayramlarını birlikte paylaşmayı bize nasip eylesin. Ailemizle birlikte güzellikleri paylaşalım istiyorum. Rabbim bu güzellikleri sağlık ve sıhhat içinde çoluk çocuğumuzla birlikte helal lokma yiyerek bize o bayramları nasip eylesin diyorum. Size şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Hükmü Pekmezci daha sonra Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk ile birim müdürleri ve tüm belediye personelinin hazır bulunduğu programda personelle tek tek bayramlaşarak bayramlarını tebrik etti. - BAYBURT

İhlas Haber Ajansı / Yerel