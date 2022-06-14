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Başkan Pekmezci Kızılay'a kurban bağışında bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Pekmezci Kızılay'a kurban bağışında bulundu

Türk Kızılay'ı Bayburt Şube Başkanı Ensar Yerlikaya ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundular.

Türk Kızılay'ı Bayburt Şube Başkanı Ensar Yerlikaya ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundular.

Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Pekmezci göreve yeni başlayan Başkan Yerlikaya ve yönetimine görevlerinde başarılar diledi.

Kızılay'ın çalışmalarını takdirle izlediklerini söyleyen Başkan Pekmezci, "Türk Kızılay'ı kurulduğu 1868'ten bu tarafa yalnızca ülkemizde değil tüm mazlum coğrafyalarda yaptığı yardım çalışmalarıyla insanların kalbine dokunmuş ve takdire şayan işler başarmıştır. Kendilerine bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. Malumunuz üzere Kurban Bayramı iyice yaklaştı. Bu yıl ki kurbanımızı Türk Kızılay'ına bağışladığımızı buradan ifade etmek istiyorum" dedi.

Başkan Hükmü Pekmezci'ye kendilerine gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Yerlikaya ve yönetim kurulu üyeleri ise Kızılay'ın Bayburt'taki çalışmaları hakkında bilgi vererek, kurban bağışı için şükranlarını sundular. - BAYBURT

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hükmü Pekmezci Bayburt Kızılay Yerel Haberler

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