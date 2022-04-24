Başkan Pehlivan: 'Önemli organizasyonlara imza atmayı hedefliyoruz'

DÜZCE (İHA) - Üyelerle sahur programında bir araya gelen Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, "İş dünyasında farkındalık oluşturacak, yerli ve milli projelere yön verecek önemli organizasyonlara imza atmayı hedefliyoruz" dedi.

Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen sahur programına, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Genel Başkan Yardımcısı Soner Meşe, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ve üyeler katıldı. Vefa Pehlivan programdaki konuşmasında, MÜSİAD olarak önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Pehlivan, "İş dünyasında farkındalık oluşturacak, yerli ve milli projelere yön verecek önemli organizasyonlara imza atmayı hedefliyoruz" dedi.

Ramazan ayının önemine de değinen Pehlivan, "Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket, bağışlanma, arınma ve huzur mevsimi Ramazan ayını idrak ediyoruz. Mübarek Ramazan barış, kardeşlik ve esenlik rüzgarlarının dalga dalga yaymakta ve manevi bir atmosfer ile Yüce Allah'ın bizlere lütfettiği büyük bir nimettir. Zira bu kutlu zaman yorulan ruhlarımızı teskin etmek, bunalan gönüllerimize ferahlık vermek, özümüze yönelerek bizlere kulluk muhasebesini yapmamız için eşsiz bir fırsattır. Oruç bizi dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştıracak bir hayat için yeni bir başlangıç yapmak adına önemli bir vesiledir. Rabbim bu mübarek aydan yeterince faydalanmamızı sağlar, oruç ve ibadetlerimizi kabul eder inşallah" dedi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel