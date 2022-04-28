Başkan Palancıoğlu yeni yapılan cami çalışmalarını yerinde inceledi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan Dursun Koca Cami'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Melikgazi'ye rekor sayıda hizmet yaptıklarını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Caminin hızla tamamlandığını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak sağlık ocağı, cami, okul, sosyal tesis yapmaya devam ediyoruz. Hayırseverlerimizle işbirliği içinde güzel hizmetlere imza atıyor, ihtiyaçları bir bir gideriyoruz. 443 kişi kapasiteli olacak Dursun Koca Cami 645 metrekare alan üzerinde inşa ediliyor. TOKİ bölgesinde oturan tüm vatandaşlarımız ibadet ihtiyaçlarını burada karşılayabilecekler. Bayramdan sonra buranın da açılışını yapacağız, şimdi peyzaj çalışmalarına başlıyoruz. Melikgazi olarak gerçekten rekor sayıda hizmeti vatandaşlarımıza buluşturuyoruz. Şu anda tam 13 tane okul inşaatımız devam ediyor, bir kısmı bitti açılmak üzere. 8 tane sağlık ocağı yaptırıyoruz, 9 tane cami, 5 tane de Kur'an Kursu 5 tane de sosyal tesis yapıyoruz. Dolayısıyla sanki yeni bir ilçe kuruluyor gibi büyük yatırımlar yapıyoruz vatandaşımızın ihtiyacını tek tek karşılıyoruz. Hayırlı olsun inşallah. Cenabı Allah güzel ve hayırlı ibadetler yapmayı nasip eylesin" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel