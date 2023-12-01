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Başkan Palancıoğlu, özel öğrencilerle bir araya geldi

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3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ile birlikte 'Özkar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle birlikte vakit geçirdi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ile birlikte 'Özkar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle birlikte vakit geçirdi.

Hayatı ve sevgiyi paylaşmak için engel olmadığını söyleyen, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Kayseri Milletvekilimiz Murat Cahid Cıngı'nın katılımlarıyla özel çocuklarımızla bir araya geldik. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün farkındayız. Toplumdaki her bireyin üzerine çeşitli görevler düşüyor. Her gün, her an herkes engelli olabilir. Herkes bir engelli adayı sayılıyor aslında. Dolayısıyla şehirlerimizi ve yaşantımızı engellilere göre hazırlamak lazım. Onların hayatlarını kolaylaştırmak son derece önemli. Burada bu özel çocuklarımıza sahip çıkarak onlara çok güzel eğitimler veren öğretmenlerimize çok teşekkür ederim. Engelliler ile ilgili hemen hemen her kuruluş çalışmalar yapıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan vesilesiyle engelli bireylerimize sağlanan birçok destek var. Bizlerde belediyeler olarak şehirlerin alt yapısını, engellilere uygun şekilde düzenlememiz lazım. Özelde ve kamuda engelli istihdamı zorunlu. Bizde bu yönde kendilerine destek oluyor, engelli istihdamına katkı sağlıyoruz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Melikgazi Belediyesi olarak, engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak için daima yanlarındayız. Programda emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise, "Engelli kardeşlerimiz için ne yapsak azdır. Eskiye nazaran şimdi engellilerimiz adına çok güzel çalışmalar yapılıyor. Engellilerin kazanmış olduğu statüler, devlet nezdinde almış oldukları haklar ve topluma daha faydalı olmaları için yapılan çalışmalar göğüs kabartıcı. Bu çerçevede engelli tüm kardeşlerimizin farkında ve yanındayız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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