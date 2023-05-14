Başkan Palancıoğlu Oyunu Kullandı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ailesiyle birlikte oyunu kullandı.

Şehit Cennet Yiğit İmamhatip Ortaokulunda eşi Emel Palancıoğlu ile birlikte oyunu kullanan Başkan Dr. Palancıoğlu; "2023 yılı Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çerçevesinde oyumuzu kullandık. Sabahtan itibaren vatandaşlarımızın yoğun bir katılımı var. İnşallah sonuçların memleketimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirerek oyumuzu eşim ve oğlum ile birlikte kullandık. Tabii büyük bir demokrasi heyecanı yaşıyoruz, coşkusu yaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı başlıyor inşallah! Birey olarak ülkemizin geleceğinin planlanmasında hepimize görevler düşüyor. Bugün çıkacak sonuçlar milletimizin iradesini ortaya koyacaktır. Sandıklardan çıkan sonucun ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Aynı zamanda bugün Anneler Günü, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü de kutluyorum. Ben oyunu kullanan her bir vatandaşımıza şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ