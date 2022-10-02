Kayseri haberleri: Melikgazi Belediyesi, konut satışında Türkiye'de 13. sırada yer aldı

Kayseri haberi... Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 2021 yılı TÜİK verilerine göre, Türkiye'de konut satışında 13'üncü sırada olduklarını bildirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 2021 yılı TÜİK verilerine göre, Türkiye'de konut satışında 13'üncü sırada olduklarını bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, planlı, programlı ve gerçekçi yatırımlar ile modern kentleşmeyi gerçekleştirdiklerini ve bununla birlikte TÜİK verilerine göre, 2021 yılında 13 bin 440 konut satışıyla 13'üncü sırada olduklarını vurguladı.

Bu başarıda belediye yatırımlarının, çevre yatırımlarının, yeni yolların açılmasının ve en önemlisi kentsel dönüşüm projelerinin katkısı olduğunu aktaran Palancıoğlu, "Konut satış verileri önemlidir. Özellikle yeni konut satışları bir şehrin cazibe merkezi olduğunun en büyük göstergesidir." ifadelerini kullandı.