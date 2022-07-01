Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tomarza ilçesinde, kız öğrenci yurdu binasının temel atma törenine katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ve hayırsever işbirliğinde Tomarza Meslek Yüksekokulu için yapılacak 102 kişilik kız öğrenci yurdunun temel atma törenine katılan Büyükkılıç, gelecek nesiller için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Büyükkılıç, "Buraya gelen yavrularımız güvenli, temiz, pırıl pırıl bir ortamda eğitimlerini aldıklarında yurdu yaptırana, buna vesile olana dua edecekler. Sizleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin da emeği geçenlere teşekkür etti.

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinde mezuniyet heyecanı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi 2021-2022 eğitim yılı mezunlarını verdi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Rektör Çalış, Sağlık Bilimleri Fakültesinin ERÜ'nün lokomotiflerinden olduğunu kaydetti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Taşçı da mezun öğrencileri tebrik etti.

Tören, öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.

Libya heyeti Başkan Palancıoğlu'nu ziyaret etti

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'nin kardeş şehri olan Libya'nın Misurata Belediye Başkanı Mahmud Mohamed Sigutri ve beraberindeki heyeti Serbest Bölge'de misafir etti.

Palancıoğlu, Kayseri Serbest Bölge'nin daha nitelikli yatırımları çekmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Üretim ve istihdam için yeni iş birliklerinin önemli olduğunu vurgulayan Palancıoğlu, "Ülkemizin ve şehrimizin gücüne güç katan Serbest Bölge'mizde çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu kapsamda yabancı yatırımcılarımızı buraya çekmeye çalışıyoruz. Kardeş şehrimizle ticari fırsatlar ve yatırımlar için iş birliklerini güçlendiren ve projelerimizi aktarma fırsatı bulduğumuz ziyaretin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.