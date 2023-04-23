Başkan Palancıoğlu; Fas'ta Düzenlenen ARLEM Toplantısı'na Katılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Fas'ın Rabat ilinde 25 Nisan günü gerçekleşecek olan Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM) toplantısına Türkiye Ulusal heyetini temsilen katılacak.

Bu önemli toplantıda Başkan Palancıoğlu 6 Şubat 2023'te yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem hakkında bilgilendirme yapacak. Avrupa Birliği toplantılarına devam ettiklerini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu; "Belli aralıklarla Avrupa Birliği'nde Strazburg'da veya farklı ülkelerde yapılan toplantılarda yer alarak Türkiye'nin hakları ve menfaatlerini savunacak şekilde gerekli temasları sağlıyoruz. Avrupa Birliği'nin bölgesel ve yerel meclis toplantısı Fas'ın Rabat ilinde gerçekleştirilecek. Buraya ülkemizi temsilen bende katılacağım. 6 Şubat depremiyle ilgili ülke temsilcilerini bilgilendireceğiz. Bu deprem çok büyük bir alanı kapsadığı için birçok ülkeden yardım geldi. Bu çerçevesinde arama kurtarma faaliyetleri çerçevesinde 105 ülkeden yardımlar geldi. 16 uluslararası yardım kuruluşu da arama kurtarmaya destek vermişti. Son durum ve ülkemizin yapmış olduğu çalışmalar hakkında Avrupa Birliği Bölgeler Meclisi toplantısında Türkiye'yi temsilen bir konuşma yapacağım. Yapacağımız temaslar ülkemiz adına hayırlı olsun. Yaşadığımız deprem felaketi için ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden bir daha böyle acılar yaşatmamasını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ