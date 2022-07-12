Başkan Palancıoğlu, Erenköy'deki asfalt çalışmalarını inceledi - Haberler

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Başkan Palancıoğlu, Erenköy'deki asfalt çalışmalarını inceledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Palancıoğlu, Erenköy'deki asfalt çalışmalarını inceledi

İlçenin tüm caddelerini yenilemeye, ulaşım konforunu ve kalitesini arttıracak çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erenköy Mahallesi Karadere Caddesi'ndeki yol çalışmalarını inceledi.

İlçenin tüm caddelerini yenilemeye, ulaşım konforunu ve kalitesini arttıracak çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erenköy Mahallesi Karadere Caddesi'ndeki yol çalışmalarını inceledi.

Melikgazi Belediyesi olarak asfaltta rekor kırmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi'miz güzelleşiyor. Melikgazi olarak farklı mahallelerde yaptığımız asfalt çalışmaları ve kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Bizde yapılan çalışmaları yerinde inceliyoruz. Burası Karadere Caddesi. Yaklaşık bir senedir burada vatandaşlarımız altyapının değişmesinden dolayı zahmetli bir dönem geçirdi. Şuanda burada altyapı tamamen değişmiş durumda. Suyu, doğalgazı, kanalizasyonu ve elektrik işleri yapıldı. Alt yapı kurumları işlerini bitirdikten sonra bize devrettiler. 10 metre genişliğinde yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda yolumuzda sağlı sollu kaldırımlarda olacak. Büyük bir çalışmanın asfaltı başlamış oldu bayramdan önce inşallah bitireceğiz. Çift finişher ile çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hummalı bir çalışma devam ediyor. İnşallah bayrama vatandaşlarımız evlerine yeni yollarını kullanarak gidecekler" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Palancıoğlu Erenköy Yerel Haberler

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