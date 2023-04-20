Başkan Palancıoğlu: 'Bu bayramda insanları biraz daha kucaklayarak yaklaşalım'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaparak tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Hoşgörü, birlik ve beraberlik duygularının öne çıktığı mübarek Ramazan Bayramı'nı daha hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

"Yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı bir Ramazan ayını daha geride bırakarak, Bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim daha nice Ramazan Bayramlarına hepimizi sağlık ve huzur içerisinde eriştirsin. Tabii bu Ramazan depremin gölgesinde biraz buruk geçiyor. Birçok vefat eden kardeşimiz oldu. Öncelikle tüm depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah bir daha bize böyle acı keder, afet göstermesin. Tabi bayramlar özellikle çocuklarımızın sevindirildiği, küslerin barıştığı, gönül kırgınlıklarının ortadan kalktığı güzel günler. Dolayısıyla bu bayram biraz daha insanları kucaklayarak yaklaşalım, onlarla iletişimimizi artıralım. Kardeşliğin, barışın ve huzurun egemen olduğu Bayramlar yaşanan zor günleri bir nebze de olsa unutturmakta ve yaşama sevincimizi arttırmaktadır. Daha çok birbirimize bağladığımız, sarıldığımız, samimi olduğumuz, gönül köprülerinin kurulduğu bir bayram olması dileğiyle. Tüm hemşerilerimin ve İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum." - KAYSERİ