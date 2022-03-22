Başkan Palancıoğlu Avrupa Konseyi Toplantıları'nda Türkiye'yi temsil ediyor - Haberler

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Başkan Palancıoğlu Avrupa Konseyi Toplantıları'nda Türkiye'yi temsil ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Palancıoğlu Avrupa Konseyi Toplantıları'nda Türkiye'yi temsil ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 3 gün sürecek Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Toplantısı'na katılarak Türkiye'yi temsil ettiklerini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 3 gün sürecek Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Toplantısı'na katılarak Türkiye'yi temsil ettiklerini söyledi.

Türkiye Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın İncelenmesi Raporu"nun üzerinde görüşlerini aktaracaklarını söyleyen Başka Dr. Palancıoğlu; " Strazburg'da yüz yüze yapılan toplantılara pandemiden dolayı online olarak katılıyorum. Ana gündem Ukrayna ile ilgili. Ülkemizin çıkarlarını koruyacak ve temsil edecek şekilde burada söz alıyorum. Yarın önemli. Yarın Türkiye raporunun oylanması söz konusu olacak. Yarınki toplantıda ise Türkiye raporunu da inşallah görüşüp karara bağlayacağız. Yerel ve Bölgesel Yönetimler alanında önemli bir statüye sahip olan Avrupa Konseyi'nde bulunan tüm temsilciler olarak, Türkiye'mizin lehine sonuçlar alabilmek için gayret ediyoruz. 3 gün sürecek toplantıda alınacak tüm kararların ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu Avrupa Konseyi Toplantıları'nda Türkiye'yi temsil ediyor

Başkan Palancıoğlu Avrupa Konseyi Toplantıları'nda Türkiye'yi temsil ediyor

Başkan Palancıoğlu Avrupa Konseyi Toplantıları'nda Türkiye'yi temsil ediyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Konseyi, Strazburg, Türkiye, Yerel, Haberler

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