Başkan Öztekin: "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Kağıthane'ye 100 eser kazandırdık"

Türkiye'de Cumhuriyetin 100'üncü yaşı kutlanırken Kağıthane Belediyesi ilçeye 100 dev eser kazandırdı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; "Seçim öncesi vatandaşlarımıza 53 proje sözünü vermiştik. Söz verdiğimiz projelerin tamamını görevde ilk üç yılımızda tamamladık. Geride bıraktığımız iki yılda da yeni projeler üreterek Kağıthane'mize 100 eser kazandırdık" dedi.

Kağıthane'de imardan sağlığa, çevreden kültür sanata her alanda yenilikler birbiri ardına hayata geçirildi. Her yaştan insanın hayatını kolaylaştıran, özellikle çocuk ve gençlerin eğitimine katkı sunan projelerle Kağıthane, İstanbul'un en çok tercih edilen ilçelerinin başında geliyor.

Vatandaşlara ev ve tapuları teslim edildi

Kağıthane'de son 5 yılda kamu ve özel sektör toplamında bine yakın bina, toplamda 6 bin bağımsız birim riskli olduğu gerekçesiyle yıkılarak yerine 10 bin konutun üretimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 bin vatandaş yeni ve sağlam yuvalarına kavuştu. Bu süreçte hak sahiplerine kira ve taşınma desteğinde bulunuldu. Yanı sıra ilçede 30 yılı aşan tapu sorunları da bir bir çözülüyor. Kağıthane'de göçmen konutları olarak da bilinen sitelerin sakinleri 30 yıl aradan sonra tapularına kavuştu. Sadabad ve Lale sitelerinin sakinlerine tapuları Başkan Öztekin tarafından verilirken vatandaşların mutluluğu görülmeye değerdi.

Kağıthane'den Havalimanı'na ulaşmak sadece 24 dakika

Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metrosu hizmete açıldı. Kağıthane istasyonundan başlayıp İstanbul Havalimanı'na kadar uzanan 34 kilometre uzunluğundaki 8 istasyonlu metro hattı ile İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabiliyor. Hattın Gayrettepe-Kağıthane bölümünün faaliyete geçmesiyle metro hattı, metrobüs hattına da entegreli hale geldi. Mecidiyeköy - Kağıthane - Mahmutbey Metro Hattı da hizmet vermeye başladı. Metro hattı sayesinde Kağıthane'den Mecidiyeköy'e 5, Mahmutbey'e 25 dakikada varılabiliyor.

Şehrin merkezine yeni bir yaşam alanı kuruldu

Osmanlı döneminde Sadabad adıyla bilinen ve Lale Devri'ne ev sahipliği yapan bölge yeniden tasarlandı. Yeşil Vadi adıyla toplam 165 bin metrekarelik alana binlerce ağaç ve on binlerce bitki türü dikimi yapıldı. Tarihi eser ve tabii güzellikleriyle ünlü bölgeye 6 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu, çocuk bahçesi, spor ve dinlenme alanları, yaya köprüsü, süs havuzu ve evcil hayvanlar için pati parkı kazandırıldı.

İstanbul'un 3 yeni meydanı oldu

İlki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Merkez Mahallesi Meydanı'na 2022'de Emniyetevleri'ndeki Bosna Hersek Meydanı eklendi. Kağıthane'nin üçüncü meydanı olarak da Cendere Caddesi'ndeki Hükümet Konağı Meydanı'nda çalışmalar tamamlandı. Meydan projeleri kapsamında bölgedeki tarihi eserler de bir bir restore edilerek geleceğe kazandırıldı. Şehrin merkezinde 100 bin metrekare alana binlerce ağaç, yüzbinlerce bitki çeşidi dikildi. Spor ve yürüyüş alanları kazandırıldı. Kaldırımlar dekoratif doğal taşlarla süslendi. Akıllı şehir mobilyaları kullanılarak dinlenme alanları oluşturuldu. Tasarruflu aydınlatma sistemleri ile akşamları da kullanılabilir sosyal alanlara dönüştürüldü.

Kağıthane'nin Cadde ve sokakları yenilendi

Eski haliyle trafik, altyapı ve çevresel alanda birçok sorun teşkil eden Kağıthane'nin en büyük cadde ve sokakları 'Tematik Caddeler' projesi kapsamında yenilendi. Caddelerde araç ve yaya güvenliği sağlandı. Yeni araç parklanma alanları oluşturuldu. Yol ve kaldırımları genişletildi. Ağaçlandırma ve ışıklandırma çalışmaları tamamlanarak gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzel bir manzara sunuldu. Elektrik kabloları yer altına alındı ve dahası fiber optik kablolar döşenerek caddelerde oturan mahalle sakinlerinin internet hızları 20 katına çıkarıldı. Caddeler, çalışmaların sonucunda daha modern, daha erişilebilir ve daha yeşil hale geldi.

Binlerce araçlık yeni otoparklar inşa edildi

Kağıthane Belediyesi tarafından Gültepe-Telsizler-Ortabayır bölgesine 440, Hürriyet Mahallesi'ne 210, Merkez Mahallesi'ne 60 araç kapasiteli kapalı ve açık otoparklar inşa edildi. Otoparklarda ayrıca millet kıraathaneleri, açık ve kapalı spor alanları, park ve yeşil alanlar da yer alıyor. Kapalı otoparklar ayrıca haftanın belirli günleri pazar yeri olarak hizmet veriyor.

Sokak hayvanları için ultra modern tesis

Sokak hayvanları için Türkiye'ye örnek olan bir rehabilitasyon ve tedavi merkezi Kağıthane Belediyesi tarafından ilçeye kazandırıldı. Can Dostlar Ofisi yaklaşık 10 dönüm alanda, bin 500 metrekaresi kapalı alan şeklinde inşa edildi. Merkezde muayene ve teşhis bölümleri, ameliyathaneler, kedi ve köpekler için ayrı ayrı olmak üzere tedavi ve bakım bölümleri, aşevi, depo, teknik oda ve ofis bölümlerine yer veriliyor. Rehabilitasyon Merkezi'nde 200 adet kedi, 125 adet de küçük ve büyük ırk köpekler için tedavi, bakım ve geçici barınma alanları oluşturuldu.

Kağıthane'nin 5 millet kıraathanesi oldu

Emniyetevleri, Hamidiye, Sultan Selim, Merkez ve Gültepe mahallerinde açılan millet kıraathanelerinden on binlerce çocuk ve genç yararlanıyor. Kıraathaneler içerisinde roman, eğitim, araştırma, bilim, inceleme, edebiyat ve daha pek çok türde kitabı barındırıyor. Tesislerde kitap okuma alanları, toplantı salonları, sunum ve söyleşi bölümleri de yer alıyor. Kağıthane Belediyesi tarafından ayrıca ücretsiz internet, çay ve çorba ikramında da bulunuluyor.

Kağıthane Belediyesi annelerin işini kolaylaştırdı

Kağıthane Belediyesi tarafından hizmete açılan kreşler ve çocuk kütüphanesi sayesinde çocukların güvenle zaman geçirebilecekleri, eğlenirken öğrenecekleri alanlar oluşturuldu. Uzman eğitmenler gözetiminde çocuklar buralarda aynı zamanda sosyalleşiyor. Özellikle çalışan annelere büyük kolaylık getiren tesislere rağbetin oldukça yoğun olduğu öğrenildi.

Kağıthane Belediyesi kadın girişimcileri destekliyor

Kadınların evde hazırladıkları el işi ürünlerini getirip satabilecekleri bir mekan oluşturuldu. Alışveriş merkezi içerisinde işletmesini Kağıthane Belediyesi'nin yaptığı bu mekana, Kağıthaneli kadınlar evde hazırladıkları el işi ürünlerini getirip satabiliyor. Maharetli Eller Çarşısı adını alan bu mağaza için kadınlar hiçbir kira veya komisyon ödemiyor.

Kağıthaneli çocuklar uzaya çıkıyor

Kağıthane Belediyesi'nin hizmete açtığı Uzay Evi'nde çocuklara "Uzay" tanıtılıyor. Uzay ile ilgili çeşitli eğitimlerin verildiği Uzay Evi'nde son teknoloji cihazlar eşliğinde çocuklar eğlenerek öğreniyorlar. Bugüne kadar 100 bine yakın çocuk, uzay hakkında kapsamlı eğitim aldı.

Gençler için sosyal medya stüdyosu kuruldu

Dijital platformlarda kendi içerilerini oluşturmak isteyen gençler için Kağıthane Belediyesi tarafından stüdyo imkanı sağlandı. Bir yayın kaydı için gerekli tüm ekipmanın hazır olduğu stüdyodan gençler ücretsiz olarak yararlanıyor. Gençler buraya gelerek Youtube, Instagram, Facebook, X gibi platformlar için kendi içeriklerini profesyonel şekilde üretebiliyorlar. Gençler belediye tarafından ekip desteği de sunuluyor.

Kağıthane Belediyesi 3 bin vatandaşını iş sahibi yaptı

İstihdam Merkezinde tüm sektör ve pozisyonlara uygun adaylar, belediyenin uzman insan kaynakları ekibince ön mülakata tabi tutularak firmalara yönlendiriliyor. Bu sayede işe uygun personel prensibiyle firmalar en kısa sürede eleman ihtiyacını karşılayabiliyor. Yanı sıra vatandaşlar iş arayarak zaman ve efor kaybetmek yerine, İstihdam Noktası'na başvuruda bulunarak kendilerine en uygun işi de bulabiliyorlar. Kağıthane Belediyesi bugüne kadar 3 bin vatandaşını iş sahibi yaptı.

Engelliler ve yaşlılar için gündüz hizmet merkezleri kuruldu

Kağıthane Belediyesi engelliler ve yaşlılar için yeni sosyal alanlar oluşturdu. İki farklı alanda engelliler ve yaşlılar, gündüzleri çeşitli aktivite ve eğitimlere katılarak sosyalleşebiliyorlar. Gündüz hizmet merkezlerinde resim, müzik, drama, ebru, Kuran-ı Kerim, dersleri ücretsiz verilirken; çeşitli etkinliklerle engellilerin ve yaşlıların sosyalleşmesi sağlanıyor. Merkezlerden en çok ailelerinin memnun kaldığı gözlendi. Merkezler sayesinde engelli ve yaşlı aileleri, kendilerine ayırabilecek zaman bulabiliyorlar.

Kağıthane Belediyesi 50 bin ağaç dikti

Kağıthane Belediyesi, 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren doğan her bebek adına bir ağaç dikiyor. Bugüne kadar ilçede 2 bin 300 bebek adına ağaç dikildi. Kağıthane'de doğan bebekler için dikilen ağaçlar, süs kirazı, zakkum, süs eriği, ıhlamur, süs armudu, hatmi, her daim yeşil manolya gibi canlı türlerinden oluşuyor. Ağaçlar, ailenin yaşadığı sokaklara dikilirken bebekler de ağaçlarıyla birlikte büyüyor. Yanı sıra Kağıthane Belediyesi tarafından genel ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ilçeye toplamda 50 bin ağaç dikildi.

Kağıthane'de tüm tarihi eserler restore edildi

Sultan Abdülaziz Han tarafından 1860 yılında yaptırılan Sadabad Kasrı Çamaşırhanesi, Osmanlı döneminde Kağıthane bölgesinin su ihtiyacını karşılayan Sadabad Su Sarnıcı, Sultan II. Abdulhamid döneminde Kağıthane bölgesinin güvenliğinden sorumlu 66. Yeniçeri Ortası'nın karakol ve hara olarak kullandığı tarihi Kağıthane Köyü Karakolu, 2. Mahmud'un bir testiye yaptığı top atışının hatırasına dikilen Nişantaşı, II. Abdülhamid tarafından inşa edilen tarihi çeşme ve Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'ya silah kaçırılmasında görev alan Kağıthane Treni, Kağıthane Belediyesi tarafından restore edilerek geleceğe kazandırıldı.

Genç Vadi gençleri geleceğe hazırlıyor

Kağıthane Belediyesi tarafından hizmete açılan Gençvadi'nin içerisinde Millet Kıraathanesi, Genç Girişimci ve Proje Üretim Merkezi ile Siber Güvenlik ve Kodlama Merkezi yer alıyor. Bu yıl hizmete açılan Genç Vadi için Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, '"Gençlerimizin kariyer odaklı yetişmelerine, fikirlerini ve projelerini hayata geçirmelerine önem veriyoruz. Bu nedenle Gençvadi projemizi onlar için hayata geçirdik. Gençlerimiz Gençvadi'de birçok alanda teorik ve pratik eğitimler alıyor" dedi.

Kağıthane'ye kazandırılan eserler 5 yılda 100'ü geçti

Kağıthane Belediyesi tarafından imardan ulaşıma, eğitimden sağlığa, kültür sanattan spora her yaştan insanın faydalanabileceği hizmetler ilçeye kazandırıldı. Belirtilen projelerin yanı sıra yeni okul, sağlık merkezleri, ibadethane, kamu binaları, park ve yeşil alanlar ilçede yaşamı yeni baştan şekillendirdi. Teknolojik altyapı yatırımları, ulaşım hizmetleri, sosyal yardımlar ve eğitim destekleri ile Kağıthane'de son 5 yılda 100'ün üzerinde proje hayata geçirildi.

Kağıthane Belediyesi tüm projelerini borçlanmadan yaptı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Gelir-Gider Bütçesi hesaplamalarına göre 2023 yılını da borçsuz şekilde geride bıraktık. Pandemi dönemini de içine alarak 170 bin gıda kolisi, 12 milyondan fazla maske, 1 milyon 100 bin kolonya, 110 bin meyve sepeti dağıttık. İşyeri tam kapalı esnaflarımıza biner liralık destekte bulunduk. Pandemi dönemindeki gayretlerimiz neticesinde İstanbul'da salgınla mücadelede en başarılı belediye gösterildik. Bir taraftan projelerimizi hayata geçirirken, bir diğer taraftan salgınla etkin şekilde mücadele ettik. Ülkemizin afet bölgelerine milyonlarca liralık acil yardım desteğinde bulunduk. Anadolu şehirlerimizin kalkınması için yatırımlar gerçekleştirdik. Üstelik tüm bu çalışmalarımızı, kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak tamamladık. Vatandaşımızın gerçekten ihtiyacı olacak, uzun ömürlü hizmetler üretiyoruz" dedi. - İSTANBUL