Başkan Özmeriç; Trafik kurallarına uymayı hayat tarzı yapmalıyız

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Türkiye'nin dün sadece Gaziantep ve Mardın'de meydana gelen 2 ayrı kazada kaybettiği 30 dan fazla kişinin acısını yaşadığını belirterek taziye mesajı yayınladı. Meydana gelen her iki kazanın da trafik kurallarının önemini bir kez daha ortaya çıkardığını belirten Başkan Özmeriç, "Ülkemizi yasa boğan bu kazalar bir kez daha göstermiştir ki; trafik kuralları sadece direksiyona geçenlerin değil herkesin uyması ve hayat tarzı haline getirmesi gereken bir kuraldır" dedi.

Ülkenin en önemli sorunlarının başında gelen trafik kazalarının yüzde 90'ınından fazlasının insan kusurundan kaynaklandığını ve dün meydana gelen kazalarda onlarca eve ateş düştüğünü belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek yakınlarını kaybedenlere de taziye mesajlarını iletti.

Trafik kurallarını hayatımızın her alanında tatbik etmeliyiz

Dün yaşanan kazaların trafik kurallarının sadece direksiyona geçenlerin değil herkesin kesinlikle uyması gereken kurallar olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Başkan Özmeriç, trafik tarihi açısından 20 Ağustos'un acı günlerden biri olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

"7 Ayda 1180, bir günde yaklaşık 40 kişiyi kaybettik"

Araç ve yollardaki iyileşmeye rağmen Trafikte son yılların en acı kaybının 20 Ağustos günü yaşandığını belirten Başkan Semih Özmeriç, "Trafik bilincinin ne kadar önemli olduğu maalesef bir kez daha ortaya çıktı. Sadece sürüş esnasında değil, trafikte ve kaza sonrası kurallara uymanın ne kadar hayati öneme sahip olduğu acı bir tecrübe ile bir kez daha görüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk 7 ayında meydana gelen 268 bin 814 trafik kazasında bin 180 kişi hayatını kaybederken, 158 bin 22 kişi de yaralandı. Tatil dolayısıyla hareketin yoğun olduğu Temmuz ayında ise ülke genelinde meydana gelen 41 bin 763 trafik kazasında 260 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 30 bin 297 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Kazalardan 462'si 'Hayvana çarpma', 12 bin 325'i 'Yoldan çıkma', 853'ü de 'Araçtan insan düşmesi' sonucu vuku buldu. Kontrolden çıkan 947 araçta park halindeki otomobillere çarparak kazaya sebebiyet verdi.

Kazalardan 12 bin 51'ine yayalar, 2 bin 931'ine araç kusurları, 486'sına yol kusurları ve bin 760'ına yolcu kusurları sebebiyet verdi. Şerit ihlali yapan 11 bin 39 sürücü kazaya davetiye çıkardı. 7 aylık dönemde 'Kırmızı ışık ihlali' yapan 3 bin 319 sürücü de yaralamalı ve ölümlü kazaya karışarak ocak söndürdü. 907 sürücü alkollü araç kullanırken 999 sürücü de aşırı hız yaparken ölümlü ve yaralamalı kazaya karıştı" diyerek herkesi kurallara uymaya davet etti.

"Toplumsal bilinçle önlenmeli"

Trafik kazalarında, savaşlardan daha fazla can kaybı ve yaralanma olayı yaşandığını belirten Başkan Özmeriç, bu konuda toplumsal bir bilinç oluşturulması gerektiğini kaydetti. - AYDIN