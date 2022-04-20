Başkan Özlü, Yikit ailesi ile iftar sofrasında buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Özlü, Yikit ailesi ile iftar sofrasında buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Özlü, Yikit ailesi ile iftar sofrasında buluştu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ramazan ayının manevi ruhunu birlikte idrak edebilmek adına vatandaşların sofralarına misafir olmaya devam ediyor.

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ramazan ayının manevi ruhunu birlikte idrak edebilmek adına vatandaşların sofralarına misafir olmaya devam ediyor. Başkan Özlü iftar ziyaretleri çerçevesinde bu kez, hayatını 5 dezavantajlı çocuğuna adayan Fatime Yikit ve ailesi ile bir araya geldi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, her akşam farklı bir adreste iftar sofralarının konuğu olarak, Ramazan ayının manevi hazzını Düzcelilerle paylaşıyor. 5'i engelli 7 çocuğu ile hayat mücadelesi veren Fatime Yikit'in evine misafir olan Başkan Özlü, hane halkıyla birlikte oturduğu sofrada iftarını açtı. Özlü'nün ziyaretine Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli de eşlik etti.

Başkan Özlü, 14 yıl önce eşini yitirmesinin ardından sağlıklı olan iki kızının desteği ile 3'ü kız 2'si erkek dezavantajlı çocuklarına bakan Fatime Teyze'nin hayat hikayesini de bizzat kendisinden dinledi.

"Fatime teyze örnek bir şahsiyet"

Fatime Teyzenin örnek alınması gereken bir şahsiyet olduğunu belirten Başkan Özlü, "Ramazan ayının manevi hazzını hemşehrilerimiz ile birlikte paylaşmanın keyfini yaşıyoruz. Bu akşam Fatime ablamızın evinde iftarımızı yaptık. Allah kabul etsin. Allah Fatime ablamızdan razı olsun. Hayatını dezavantajlı çocuklarına adayan, güzel insan, örnek bir şahsiyet olarak bizlere göstermiş olduğu samimiyetten dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Faruk Özlü, Engelli, Mevla, Düzce, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title