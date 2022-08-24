Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Özlü: "Tüm Türkiye'ye örnek gençlik çalışmaları yaptık"

Yerel Haberler

Başkan Özlü: 'Tüm Türkiye'ye örnek gençlik çalışmaları yaptık'

Gençler ile buluşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Sizlerin istekleri bizler için son derece önemli. Genc-i Ala Gençlik Modelimiz ile ilçe sınırlarımızı aşarak tüm Türkiye'ye örnek gençlik çalışmaları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz" dedi.

Gençler ile buluşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Sizlerin istekleri bizler için son derece önemli. Genc-i Ala Gençlik Modelimiz ile ilçe sınırlarımızı aşarak tüm Türkiye'ye örnek gençlik çalışmaları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz" dedi.

Yasin Özlü, Yeşilkent Mahallesi'nde gençler ile bir araya geldi. Gençlerin talep ve önerilerini dinleyen Özlü, belediyenin hizmetlerini de anlattı. Özlü, "Sizler, bizim yarınlarımız ve en kıymetli hazinelerimizsiniz. Sizlerin istekleri bizler için son derece önemli. Genc-i Ala Gençlik Modelimiz ile ilçe sınırlarımızı aşarak tüm Türkiye'ye örnek gençlik çalışmaları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Şu anda Yeniköy Gençlik Merkezi'mizi kentimizin değerli gençlerine kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İçerisinde eğitim salonları, kütüphane, etüd sınıfları, müzik ve bilim atölyeleri, oyun odaları, masa tenisi, satranç, bilardo, langırt masaları yer alacak. Gençlerimize yönelik çeşitli aktivite ve etkinliklerimiz yapılacak. En kısa zamanda bu güzel yatırımımızı da tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunacağız ve siz değerli kardeşlerimle bu merkezlerimiz daha da değerlenecek ve güzelleşecek" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Başiskele Türkiye gençlik Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title