Başkan Özlü Romanlara müjde verdi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Çamköy Mahallesi'nde düzenlenen Hıdırellez Bahar Şenliği'nde Roman hemşehrilerinin büyük sevgi ve ilgisiyle karşılaştı. Hıdırellez etkinliğine eşlik eden Özlü, müjdelerini art arda sıraladı.

Başkan Faruk Özlü, Çamköy Mahallesi TOKİ konutlarında belediye tarafından düzenlenen Hıdırellez Bahar Şenliğinde Roman vatandaşlarla buluştu. Davullu zurnalı karşılamada vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Faruk Özlü, müjdeli haberlerini de burada duyurdu.

Düzce'nin kültürel çeşitliliğine büyük katkı sağlayan Roman vatandaşlar için Düzce'de bir Roman Kültür Evi inşa edeceklerini aktaran Özlü, "Size müjdelerle geldim. İçişleri Bakanımızı aradım, dedim benim bir projem var; Roman Kültür Evi yapmak istiyorum. Kendisi bize bugün itibariyle 4 Milyon TL para gönderdi. Yeri ve projesi belli. Kültürümüzün renkli üyeleri Roman kardeşlerimiz için burayı yapacağız. Perşembe Günü Roman Kültür Evi temelini atıyoruz. Bu merkezi yaklaşık bir yıl içinde tamamlayarak sizlerin hizmetine sunacağız. Roman kültürünü herkesin öğrenmesini sağlayacağız" dedi.

Konserlere Roman sanatçı gelecek

İlki geçen yıl Ağustos ayında düzenlenen 81 Dünya Düzce Günleri konserlerinde bir Roman sanatçıyı konuk edeceklerini ifade eden Başkan Faruk Özlü "Sizler bizim için kıymetlisiniz. İsteklerinizi bize söyleyin biz yerine getirelim. Roman Kültür Evi'nden ayrıca önümüzde hazırlığını yaptığımız Dünya Düzce Günleri var. Biliyorsunuz ilkini geçen yıl düzenlemiştik, 1-8 Ağustos tarihleri arasında 8 gün boyunca yine konserlerimiz, etkinliklerimiz olacak. Düzce kültür ve sanat etkinliklerine doyacak. Sanatı yakından tanıyan iç içe olan siz Roman kardeşlerimiz için de konserlerimizde ağırlayacağımız sanatçılardan biri Roman sanatçı olacak. Hep birlikte Dünya Düzce Günleri'ni kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bahar şenlikleri Başkan Özlü'nün çocuklara elma şekeri dağıtması ile sona erdi. - DÜZCE