Başkan Özlü: 'Mevla bizleri hep birlikte bayrama da ulaştırsın'

Vatandaşlarla birlikte iftar programında bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Rabbimiz tuttuğumuz oruçlarımızı, yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Mevla bizleri hep birlikte bayrama da ulaştırsın" dedi.

Başiskeleliler dün Fatih Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında buluştu. Programa, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ile yönetimi, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Başkan Özlü, "Ramazan ayının manevi ikliminin yakalanması, feyz ve bereketinden nasiplenmek, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin pekişmesi açısından bu iftar sofraları çok önemli. Özellikle bu güzel sofraların hep birlikte, imece usulü, el birliğiyle yapılması çok daha anlamlı. Bu vesileyle esnaf hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Tabi bu güzel hayrın yerine gelmesi için davete icabet eden komşularımıza da ayrıca şükranlarımızı sunuyorum. İftar sofraları kalabalık olmasıyla, sizinle güzel. Rabbimiz tuttuğumuz oruçlarımızı, yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Mevla bizleri hep birlikte bayrama da ulaştırsın" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel