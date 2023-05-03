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Başkan Özlü esnaf ziyaretinde halkla buluştu

Başkan Özlü esnaf ziyaretinde halkla buluştu

Yerel Haberler

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehir merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirerek vatandaşlar ile buluştu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehir merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirerek vatandaşlar ile buluştu.

Düzce'de bir birinden farklı projeler üreterek vatandaşların kullanımına sunan Düzce Belediyesi, vatandaşlara yapılan hizmetleri aktarmaya devam ediyor. Bu çerçevede yapılan hizmetleri vatandaşlara aktarmak için sahaya çıkan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü esnaf ziyaretleri ile birlikte halk ile buluştu. Başkan Özlü, Millet Bahçesi, Millet Kütüphanesi, Mutfak Sanatları Merkezi, Sabiha Ulusoy Kütüphanesi, Kasım Aktaş Ortaokulu, Asar Deresi projesi, çocuk parkı, katı atık tesisi gibi yapılan çalışmaları vatandaşlara anlattı. Halktan tam destek gören Başkan Özlü, esnaf ziyaretlerine devam edeceğini bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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