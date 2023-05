Başkan Özlü 'Düzce bizim kıymetlimiz, esnafımız gözbebeğimiz'

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, merkez ve çevresinde esnaflar ile STK temsilciliklerini ziyaretlerine devam ediyor. Özlü "Yaptığımız her hizmet, hayata geçirdiğimiz her proje sizin için. Sizin de bizden bir isteğiniz varsa bizimle paylaşın, çalışmalarımızı hep birlikte Düzce'miz için yapalım" dedi.

Başkan Faruk Özlü saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye başkanlığı görevinde 4 yılı geride bırakan ve geçen süre içinde neler yapıldığını birebir Düzcelilere anlatan Özlü, dernekleri ziyaret etti sokakta vatandaşlarla görüştü. Faruk Özlü, mahallelerin ihtiyaçları konusunda da yanında bulunan kurmaylarına süreçlerin takip edilmesi ve taleplerin karşılanması için talimat verdi.

Belediye eliyle yapılan her yatırımın imkanlar dahilinde en iyi ve en güzel şekilde hayata geçirilmesi için yakından takibini sürdüren Başkan Faruk Özlü "Belediyemizin hizmetleri vatandaşlarımız için hemşehrilerimiz için. Sizlerin talepleri başımızın üstündedir. Bu işler hep birlikte yapılır, hep birlikte sahip çıkarsak korunur ve devamı sağlanır. Düzce'miz bizim kıymetlimiz, esnafımız, sizler de gözbebeğimizsiniz. Her birinize hayırlı, bereketli, bol kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Ata yurdumuza saygımız sonsuz, ana yurdumuz Düzce"

Başkan Faruk Özlü, Düzce'de yaşayan farklı etnik grupların temsilcileri ve STK'lara yaptığı ziyarette de Düzce'nin ortak yuva olduğuna dikkat çekerek "Hepimizin ataları, büyükleri belli sebeplerle, farklı tarihlerde Düzce'ye geldi. Hepimizin ebeveynleri burada doğmuştur. Burası artık bizim ana yurdumuz, ata yurdumuza saygımız sonsuzdur. Oradan getirdiğimiz her türlü alışkanlıklarımız, törelerimiz her biri saygıdeğerdir, yaşatılmalıdır. Benim sahip olduğum anlayış şudur; Düzce bizim evimiz. Biz buraya ne yatırım yaparsak kazanan yine hepimiz oluruz. Sizlerin beklentisini karşılamak, huzurlu, refahı yüksek, emsalleri arasında gıpta ile görülen şehir inşasını hep birlikte yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Her bir hemşehrime şahsıma gösterdiği iyi niyet ve samimi muhabbet için şükranlarımı sunuyorum" dedi. - DÜZCE