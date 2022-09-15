Başkan Özlü'den vefa Yerel Haberler DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti'ye gönül vererek hizmet etmiş 'Büyük ve Güçlü Türkiye' davasına emekleri geçmiş partilileri tek tek ziyaret ediyor. DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti'ye gönül vererek hizmet etmiş 'Büyük ve Güçlü Türkiye' davasına emekleri geçmiş partilileri tek tek ziyaret ediyor. Başkan Faruk Özlü, vefa ziyaretlerini sürüyor. Özlü, bu dahilde iş insanı İsmail Çakmak'ı iş yerinde ziyaret etti. Özlü "Büyük ve Güçlü Türkiye davasına emekleri geçmiş arkadaşlarımızı tek tek ziyaret ediyorum. Nerede olurlarsa olsunlar onları bulacak ve ziyaret edeceğiz. Bir asil duygunun adıdır vefa. Vefa ziyaretlerimiz sürecek" dedi. - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Faruk Özlü AK Parti Türkiye Düzce Yerel Haberler

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