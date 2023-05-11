Başkan Özlü'den gençlere Togg sürprizi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, kendisini bekleyen gençlerin yanına Togg ile gitti. Meşaleler yakan gençler, Başkan Özlü'yü alkışlarla karşıladı.

Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Gençlik Kolları'nın düzenlediği "İlk Oyum AK Parti'ye" programında gençlerle buluştu. Başiskele Sahili'ndeki bir restoranda düzenlenen programa AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, Başiskele İlçe Gençlik Kolları İbrahim Acar ve ilçede ikamet eden gençler katıldı.

Yasin Özlü, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerin Türkiye'nin bekası ve gelecek yüzyılın inşası, Türkiye'nin şahlanışı noktasında çok önemli olduğunu vurgulayarak, "100 yıllık projeleri 20 yılda yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na girdik. Bu yüzyıl sizlerin yüzyılı olacak. Gençler, her zaman toplumların geleceği ve yükselişi için önemli bir rol oynamışlardır. Ülkemizin son dönemlerde teknolojide, sanayide yaptığı yerli ve milli atılımlarda gençlerimiz ön planda olmaya başladı. Bunu devam ettirebilmek ve geliştirmek de yine sizlerin ellerinde olacak. O yüzden bu önümüzdeki seçim de vatanımız, milletimiz ve özellikle siz yeni nesillerimiz, çalışkan ve üretken gençlerimiz için çok önemli" dedi.

Başkan Özlü, konuşmaların ardından programa katılan gençlerin sorularını da cevapladı.

Togg sürprizi

Yasin Özlü, program sonunda sürpriz yaparak, Başiskele Sahili'nde kendisini bekleyen gençlerin yanına Togg ile gitti. Meşaleler yakan gençler, Özlü'yü alkışlarla karşıladı. Yoğun ilgi gören Togg, vatandaşlar tarafından tam not aldı. Sırayla sürücü koltuğuna geçen gençler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - KOCAELİ