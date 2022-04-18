Başkan Özlü, çocuklarla iftarda buluştu

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla ilçedeki yetim çocuklar ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Başiskele Belediyesi, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla ilçedeki yetim çocuklara ve ailelerine iftar programı düzenledi. Başiskele Sahili'nde bir restoranda düzenlenen iftar programına Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, MHP Başiskele İlçe Başkanı Serkan Günaydın ve yönetimleri, ilçe protokolü, çocuklar ve aileleri katıldı. Masaları dolaşan Başkan Özlü, çocuklarla sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi. Özlü, "Bizler geçen yıllarda olduğu gibi bu Ramazan'da da ilçemizdeki yetim çocuklarımız ve aileleriyle iftar yapmanın, aynı sofrayı birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizinle aynı sofrada olmak sizlerin gülümsemelerine vesile olmak çok güzel bir duygu. Biz Başiskele'de kocaman bir aileyiz, burası hepimizin evi. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in bir hadisinde de buyurduğu üzere Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir. Katılımlarınızdan dolayı herkese çok teşekkür ediyor. Ramazan Bayramı'nızı da şimdiden tebrik ediyorum" dedi. - KOCAELİ