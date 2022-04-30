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Başkan Özlü, belediye personeliyle bayramlaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Özlü, belediye personeliyle bayramlaştı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediye personeliyle bayramlaştı.

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediye personeliyle bayramlaştı. Özlü, sağlıklı ve mutlu bir bayram diledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediye ana hizmet binasında düzenlenen bayramlaşma programında belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Programa Başkan Özlü'nün yanı sıra; başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personel katıldı. Özveri ile çalışan personele gerçekleştirdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür eden Başkan Özlü, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Aileleriyle mutlu ve sağlıklı bir bayram geçirmeleri dileğinde bulundu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bayram, Düzce, Yerel, Haberler

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