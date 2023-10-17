Başkan Özlü: "886 milyon TL'lik yatırımla hizmetler ve eserler ürettik"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Bundan 4,5 yıl önce çıktığımız bu yolda vatandaşlarımıza söz verdiğimiz vaatlerin, seçim beyannamemizin yüzde 92'sini gerçekleştirdik. 886 milyon TL'lik yatırımla ulaşımdan sosyal alanlara, kültürden sanata, spordan sağlığa, her yaştan ve her kesimden Başiskeleli hemşehrimizin gönlüne dokunan hizmetler ve eserler ürettik" dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, esnaf buluşmaları çerçevesinde berberler ile bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Özlü, vatandaşlara güzel hizmetler üretebilmek için canla başla çalıştıklarını kaydetti. Özlü, "Bundan 4,5 yıl önce çıktığımız bu yolda vatandaşlarımıza söz verdiğimiz vaatlerin, seçim beyannamemizin yüzde 92'sini gerçekleştirdik. 886 milyon TL'lik yatırımla ulaşımdan sosyal alanlara, kültürden sanata, spordan sağlığa, her yaştan ve her kesimden Başiskeleli hemşehrimizin gönlüne dokunan hizmetler ve eserler ürettik. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilçemizi daha da güzelleştirmek ve gelecek nesillerimize miras bırakmak istiyoruz. Bu noktada siz değerli berber esnafımızdan da yardım istiyoruz. Özellikle vatandaşlarımızla en yakın temas kuran esnaflarımızdansınız. Sizler ilçemizin gözü ve kulağısınız. Mahallenizdeki eksikleri ve ihtiyaçları bizlere iletirseniz, elimizden geldiğince bizler de belediye olarak hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını en süratli şekilde karşılarız. Böylece güzel ilçemizi hep birlikte daha da güzelleştirebiliriz" dedi.

Başkan Özlü, konuşmasının ardından sözü berberlere bırakarak, talep ve görüşlerini dinledi. - KOCAELİ