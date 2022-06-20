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Başkan Özldoğan Erciyes Yolunda inceleme yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Özldoğan Erciyes Yolunda inceleme yaptı

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, yapımı Karayolları tarafından devam eden Hacılar Erciyes Yolu'nda incelemelerde bulundu.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, yapımı Karayolları tarafından devam eden Hacılar Erciyes Yolu'nda incelemelerde bulundu. Özdoğan, yol çalışmasının ilk etabının bu yıl sonuna kadar kesintisiz devam edeceğini söyledi.

Birim amirleriyle birlikte Hacılar Erciyes yolu genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Özdoğan, şantiye yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yol çalışmasının hızla devam ettiğini belirten Başkan Özdoğan şöyle konuştu;

"Hacılar Erciyes Yolu'nda Karayolları tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Buradaki çalışmalar tam gaz devam etmekte. 25 araç 30 personelle yol genişletme, menfez ve geçiş çalışmaları son hızıyla sürmekte. İnşallah bu yılın sonuna kadar bu hatla ilgili çalışma devam edecek."

Hacılar Erciyes Yolu'nun 'İlçemiz, ilimiz için önemli bir yatırım diyen' ve Erenler Mevkii ile Hacılar Mezarlığı arasındaki ikinci etap çalışmasının önümüzdeki baharla birlikte başlayacağını belirten Başkan Özdoğan, emeği geçenlere teşekkür etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilal Özdoğan Hacılar Erciyes Yerel Haberler

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