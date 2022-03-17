Başkan Özer Matlı: "Çanakkale Zaferi, Türk milletinin yazdığı şanlı bir destandır"

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin, yokluk ve imkansızlıklar içerisinde dünyanın en güçlü ordularına karşı yazılan şanlı bir destan olduğunu söyledi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından olan Çanakkale Zaferi'nde milli birlik ve beraberliğin en güzel örneğinin yaşandığını belirten Başkan Özer Matlı, mesajında şunları kaydetti;

"Bu zafer öyle büyük bir zafer ki; dünya tarihinde bugüne kadar bir eşine daha rastlamak mümkün değil. Aslında Çanakkale Zaferi yokluk ve imkansızlıklar içerisinde dünyanın en güçlü ordularına karşı, inancından asla vazgeçmeyen ve adını tarihe altın harflerle yazdırmayı bilen bir milletin şanlı destanıdır. Bu zafer askerine inanan, bağımsızlığı olmadan yaşayamayacağını bilen bir milletin kenetlenmesinin, tek yürek olmasının en güzel örneğidir. Böylesi azimli ve mücadeleci bir ecdadın torunları olarak bize düşen en önemli görev, onlara layık olabilmek adına, medeniyet yarışında ülkemizi en ileri noktalara taşımak için iş dünyası olarak her türlü gayreti göstermektir. Bu hedef bizim ulaşana kadar ve ulaştıktan sonra da asla dönmeyeceğimiz hayalimizdir. Bu vesileyle şanlı zaferin 107. yılında hizmete açılarak iki kıtayı Çanakkale Boğazı'nda birleştiren ülkemiz yatırımlarını taçlandıran, dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel