Başkan Özdoğan: 'Bayramlar, birlik beraberlik içerisinde huzura yürüme günüdür'

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

"Kurban Bayramı'nı bu yıl da hep beraber kutlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milli ve dini bayramlarımızı birer fırsat olarak görerek, bayramların arttırdığı hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma duygularından yararlanarak bu kutlu günlerde birlik ve beraberliğimizi perçinlemeli, barış ve sevgi dolu günler geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız" diyen Başkan Özdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Dini bayramlarımızdan olan mübarek Kurban Bayramı'na milletçe ulaşmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, sevinme günüdür, barış günüdür. Bayramlar, birlik beraberlik içerisinde huzura yürüme günüdür. Yardımlaşma, dayanışma ve şefkat duygularının zirveye ulaştığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, bir toplumda millet olmanın, omuz omuza olmanın, birlik ve beraberlik içinde yaşamanın kuvvetlendiği, kırgınlıkların giderildiği, barış ve hoşgörü gibi değerlerin ön plana taşındığı, büyük küçük herkesin ortak paydada buluştuğu özel günlerdir. Birlik ve beraberliğimizin simgesi olan bu güzel günleri fırsat bilerek bu bayram coşkusunu elimizin uzandığı her yere taşımalı, sevinçlerimizi olduğu kadar, keder ve acılarımızı da paylaşmalıyız. Bu vesileyle tüm İslam Alemi'nin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlar, milletçe mutlu bir bayram geçirmenizi dilerim."

Başkan Özdoğan; "Ayrıca ilçemizde bayramlaşma programımızı bayramın üçüncü günü saat 17: 00'de Hacılar Kafe Restoran'da yapacağız. Programımıza tüm hemşerilerimiz davetlidir" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel