Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Cumhurbaşkanı'na Sivas için taleplerini iletti

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Zeki Özdemir, Sivas'ın tümünün cazibe merkezi ilan edilmesi boşta olmak üzere Sivas için taleplerini dosya halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığında toplanan Başkanlar Kurulu, kent için çeşitli kararlar aldı. Yapılması gereken hizmetlerin görüşüldüğü toplantıdan çıkan kararlar dosya haline getirildi. Bu çerçevede dosya, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Tarihi valilik binasında gerçekleşen özel görüşmede STSO Başkanı Zeki Özdemir, Sivas'ın tamamının cazibe merkezi kapsamına alınması için müjde beklediklerini belirterek, tüccar ve sanayicilerin taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. - SİVAS