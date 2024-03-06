Üye Girişi
Haberler

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Cumhurbaşkanı'na Sivas için taleplerini iletti

Güncelleme:

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, Sivas'ın tümünün cazibe merkezi ilan edilmesi talebini içeren dosyayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. STSO Başkanı Özdemir, tüccar ve sanayicilerin taleplerini iletti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Zeki Özdemir, Sivas'ın tümünün cazibe merkezi ilan edilmesi boşta olmak üzere Sivas için taleplerini dosya halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığında toplanan Başkanlar Kurulu, kent için çeşitli kararlar aldı. Yapılması gereken hizmetlerin görüşüldüğü toplantıdan çıkan kararlar dosya haline getirildi. Bu çerçevede dosya, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Tarihi valilik binasında gerçekleşen özel görüşmede STSO Başkanı Zeki Özdemir, Sivas'ın tamamının cazibe merkezi kapsamına alınması için müjde beklediklerini belirterek, tüccar ve sanayicilerin taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Politika Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Atalay Seçkin kimdir? Memleket Partisi Çanakkale Belediye Başkan Adayı Atalay Seçkin kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Ali Ertuğrul Aybey kimdir? Memleket Partisi Van Belediye Başkan Adayı Ali Ertuğrul Aybey kaç yaşında, nereli? Avni Talha Ucuzcu kimdir? Memleket Partisi Malatya Belediye Başkan Adayı Avni Talha Ucuzcu kaç yaşında, nereli? Ünal Karasağız kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Belediye Başkan Adayı Ünal Karasağız kaç yaşında, nereli? Fatih Elönü kimdir? Memleket Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı Fatih Elönü kaç yaşında, nereli? Aslı Eligüzel kimdir? Memleket Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı Aslı Eligüzel kaç yaşında, nereli? Deniz Coşkun kimdir? Memleket Partisi Kayseri Belediye Başkan Adayı Deniz Coşkun kaç yaşında, nereli? Ayten Urganioğlu kimdir? Memleket Partisi Kastamonu Belediye Başkan Adayı Ayten Urganioğlu kaç yaşında, nereli? Cuma Akpınar kimdir? Memleket Partisi Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Cuma Akpınar kaç yaşında, nereli? Halil Kılıç kimdir? Memleket Partisi Hatay Belediye Başkan Adayı Halil Kılıç kaç yaşında, nereli? Uğur Şen kimdir? Yeniden Refah Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Uğur Şen kaç yaşında ve nereli? Cengiz Topbaşlı kimdir? DEM Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Cengiz Topbaşlı kaç yaşında, nereli? Durdu Elif Çeliktaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Karaman Belediye Başkan Adayı Durdu Elif Çeliktaş kaç yaşında ve nereli? Suat Öndaş kimdir? Memleket Partisi Giresun Belediye Başkan Adayı Suat Öndaş kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title