Başkan Özdemir'den yoğun tempo

Dernekler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştiren Başkan Özdemir, bir yandan vatandaşların sorun ve taleplerini dinliyor, diğer taraftan da 2. tur seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istiyor.

HEMŞEHRİ DERNEKLERİNE ZİYARET

Bir ayağı sürekli halkın arasında olan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, son bir hafta içinde pek çok dernek, sendika ve sivil toplum kuruluşunu ziyaret etti. Sırasıyla Dündarlılar Derneği, Orhanlılar Derneği, Murtaza Köyü Derneği, Nar Köyü Derneği, Himmetli Köyü Derneği ve Gösterli Köyü Derneği'ni ayrı ayrı ziyaret eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ziyaretlerinde dernek yönetici ve üyelerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Başkan Özdemir, vatandaşların sorun, öneri ve taleplerini de dinledi.

Belediye Başkanı Özdemir, ziyaretlerinde ayrıca 28 Mayıs'ta 2. Turu yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de destek istedi.

BAŞKAN ÖZDEMİR'İN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA TEMASLARI SÜRÜYOR

Son dönemlerde turizmden, ulaşıma kadar Niğde'yle ilgili birçok önemli projeyi hayata geçiren, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir" in şehirdeki sivil toplum kuruluşlarına yönelik temaslarını da aralıksız sürdürüyor. Gerek devam eden projeler gerek planlanan proje ve yatırımlar gerekse yeni hizmet ve projeler için vatandaşlarla yoğun temaslarda bulunan Başkan Özdemir son on beş gün içinde şehrin birçok sivil toplum kuruluşuyla bir araya geldi.

MUHTARLAR VE MESLEK ODALARINI TABAL'DA AĞIRLADI

Bu arada Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Belediyesi tarafında yapımı tamamlanan ve Niğde yeme-içme kültürünün tanıtımının yapıldığı Tabal Gastronomi Evi'nde esnaf temsilcileri ve muhtarları ayrı zamanlarda ağırladı.

Tabal Gastronomi Evi'nde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Belediye başkanı Emrah Özdemir, muhtarlarla Niğde'de devam eden ve yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Belediye Başkanı Özdemir, Tabal Gastronomi Evi'nde, Niğde Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil, Niğde Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Fahri Eker ile diğer oda başkanlarını ve Niğde Ticaret Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu ile yönetimini de ağırladı.

Başkan Özdemir, Niğde'ye has lezzetlerin sunumunun yapıldığı ve samimi ortamda geçen sohbet toplantısında, esnaf temsilcilerinin taleplerini de dinledi.

MEMUR SEN ÜYELERİ İLE BİR ARAYA GELİNDİ

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Memur-Sen'i ziyaret ederek sendika üyeleriyle bir araya geldi.Burada çeşitli konular hakkında istişarelerde bulunan Başkan Özdemir; "Biraz muhabbet, sohbet ve istişare için Memur-Sen'in misafiriydik. Ev sahiplikleri için sendika Başkanı Hasan Orhan başta olmak üzere tüm sendika üyelerine çok teşekkür ediyorum "dedi

VATANDAŞLARIN SORUN VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Sabahın erken saatlerinde başladığı mesaisine geç saatlere kadar devam eden ve yoğun bir tempoyla ziyaretler gerçekleştiren Başkan Özdemir, derneklerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek odalarıyla ve sendikalarda verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ziyaretlerimiz sırasında Niğde'mizde devam eden projelerimizi, bundan sonraki süreçte hayata geçireceğimiz yeni projeleri anlattık. Diğer yandan, vatandaşlarımızın sorun, talep ve önerilerini aldık" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN DESTEK İSTEDİ

Başkan Özdemir; "Pazar günü 2. Turu gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için destek istedik. Bilindiği gibi ilk tur seçiminde Niğde'mizden sayın cumhurbaşkanımıza rekor Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir oy çıkmıştı. 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimlerinde daha çok oy çıkacağını umut ediyorum. Ziyaretlerimiz sırasında hemşehrilerimizin bizlere göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakalarına da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TEMASLARIMIZ DEVAM EDECEK

Tüm bu ziyaretlerimizin amacı şehrimize daha güzel hizmetler kazandırmak ve vatandaşlarımızın yanında olmaktır diyen Başkan Özdemir; "Amacımız gelişen ve büyüyen bir Niğde'yi sizlerle birlikte inşa etmektir. Altyapıdan üst yapıya kadar şehrimizin her noktasına yatırımlarımızı götürmeye devam edeceğiz. Yüreğimizi ortaya koyarak çıktığımız bu yolda en büyük destekçimiz kıymetli hemşerilerimizdir. İlimizin geleceği ve süregelen hizmetlerle ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere temaslarımız devam edecektir." dedi.