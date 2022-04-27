Başkan Özdemir'den çifte müjde

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, temeli kısa süre önce atılan Yaşlı Bakım Evi ile E-spor Merkezi'nin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyledi. Yaz sonunda iki tesisin de hizmet vermeye başlayacağını belirten Özdemir, "E-spor merkezimizde çocuklarımız sağlıklı ortamlarda birbirleriyle doğru ilişki kuracak. Yaşlı Bakım Evi'nde ise ulu çınarlarımız kargaşadan gürültüden koparak rahat ve huzurlu bir ortamda olacaklar" dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir hızlı başladı. 15 Nisanda göreve başlayan Özdemir, mühendis kimliğiyle kolları sıvayıp baretini takarak inşaatları devam eden projeleri tek tek denetledi. Başkan Özdemir'in ilk adresi 2021 Kasım ayında temeli atılan Yaşlı Bakım Evi oldu. Sancaktepe Mahallesi'nde bulunan inşaat alanını ziyaret eden Özdemir, incelemelerde bulunduktan sonra Başkan Yardımcısı ve Fen İşleri müdüründen bilgi aldı.

Yaz sonunda tesisin hizmete açılacağını açıklayan Özdemir, "Yaşlılarımız için çok güzel bir mekan olacak. Büyüklerimizin burada kaliteli zaman geçirmelerini sağlayacağız. Fiziki ihtiyaçların giderilmesinin yanında sosyal hayata katılımlarına da vesile olacağız. 500 metre kare oturumun haricinde 5 bin 500 metrekare bahçesi olacak. Ulu çınarlarımız kargaşadan gürültüden koparak rahat ve huzurlu bir ortamda olacaklar. Buranın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yaşlılar kaliteli zaman geçirecek

5 katlı Yaşlı Bakım Evi'nde dinlenme, fizik tedavi, egzersiz, beslenme ve diyet odaları yer alacak. Yaşlılar torunlarıyla birlikte kütüphane, el işi, müzik, takı, hobi, akıl oyunları, resim ve sanat atölyelerinde kaliteli zaman geçirecek. Tam donanımlı ve kullanışlı binada kuaför salonları, kafeler, duş alanları da olacak. Bağcılar'a değer katacak binada sağlık görevlisi, psikolog, diyetisyen, fizik tedavi uzmanı, yaşlı bakım elemanları görev yapacak. Geniş yeşil yerleşke içinde yürüyüş yolları, dinlenme amaçlı oturma grupları, süs çiçekleri, ağaçlar, park ve havuz bulunuyor. Ayrıca bahçede çocuk oyun alanı ile küçük bir amfi tiyatro da bulunuyor.

Çocuklar söz sahibi olacak

Özdemir'in ikinci uğrak yeri ise gençlerin açılışını heyecanla beklediği E-spor merkezi oldu. Yavuz Selim Mahallesi'ndeki inşaat sahasını gezen Özdemir, çalışmaların hummalı şekilde devam ettiğini ifade etti. Ülkemizde müstakil bir konumdaki ilk e-spor merkezlerden birinin Bağcılar'da hayata geçirildiğini dile getiren Özdemir, "İnşallah yeni eğitim öğretim döneminin başladığı tarihte e-spor merkezi de faaliyete başlayacak. E-spor merkezimizde çocuklarımız sağlıklı ortamlarda birbirleriyle doğru ilişki kuracak. Genç bir belediye başkanı olarak çocuklarımızın daha çok yer edindikleri, söz sahibi oldukları bir Bağcılar için hep beraber çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

İki katlı E-Spor Merkezi'nde 162 kişilik yarışma salonu, takım ve koç odaları, canlı yayın odası, oyun tanıtım ve oyun satış alanı, etkinlik alanı, fuaye alanı, kafeterya, idari ve teknik birimler bulunuyor. Modern bir şekilde tasarlanan binada profesyonel e-spor oyuncularının eğitimi ve ulusal ve uluslararası turnuvalar yapılabilecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel