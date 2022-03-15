Başkan Özcan terzi esnafı ile bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Özcan terzi esnafı ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Özcan terzi esnafı ile bir araya geldi

Söke Terziler ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Metin Özcan, oda seçimleri öncesinde söylediği vaatlerinden ilkini gerçekleştirmek üzere adım attı.

Söke Terziler ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Metin Özcan, oda seçimleri öncesinde söylediği vaatlerinden ilkini gerçekleştirmek üzere adım attı.

Metin Özcan ve ekibi; saha çalışmaları sırasında oda bünyesinde bulunan terzi esnafından gelen fiyat listesi oluşturulması talebini yapacağını söylemişti. Metin Özcan seçimleri sonrasında terzi esnafları ile bir araya geleceklerini ve ortak akıl ile fiyat listesi oluşturulacağını belirtmişti.

Söke Terziler ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Metin Özcan bu sözünü tutmak için, terzi esnaflarla bir araya geldiği toplantı düzenledi.

Seçimler öncesinde oda üyelerine sürekli olarak 'birlikte yöneteceğiz' ifadesini kullandığını hatırlatan Metin Özcan; "Terzi esnaflarımızdan gelen talepler üzerine fiyat listesi oluşturacağımızı söylemiştik. Bu vaadimizi sağlamak için, yine söz verdiğimiz gibi esnaflarımızla bir araya geldik. Görüş alışverişi yaparak bir fiyat listesi oluşturuldu. Yakın zamanda bu listesi üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşacağız. Oda üyelerimizin bizlere güvenini boşa çıkarmayacağız. Verdiğimiz tüm sözlerimizi tutacağız" dedi. - AYDIN

Başkan Özcan terzi esnafı ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title