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Başkan Özcan, misafirlerini ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Özcan, misafirlerini ağırladı

Başkan Özcan Misafirlerini ağırladıNazilli Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Nevruz Bayramı kapsamında Nazilli'ye gelen Azarbeycan, Kırgızistan ve Ankara Kuzeyin Uşakları Halk Dansları Topluluğu ile Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ekipleri Belediye Başkanı Kürşat...

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Başkan Özcan Misafirlerini ağırladı

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Nevruz Bayramı kapsamında Nazilli'ye gelen Azarbeycan, Kırgızistan ve Ankara Kuzeyin Uşakları Halk Dansları Topluluğu ile Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ekipleri Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.

10. Uluslararası Nevruz Bayramı kutlamaları ile 12. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali için Nazilli'ye gelen misafir ekipleri Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti. Türkiye'de ve özellikle de Nazilli'de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren konuklar, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Özcan ve Nazilli Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederken yanlarında getirdikleri yöresel ürünler ve hediyelerini Özcan'a sundu.

Misafirlerine baharın müjdecisi Nevruz Bayramı etkinliklerine katılarak, varlıkları ile kendilerini mutlu ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Özcan; "Baharın uyanışı, birlik, beraberlik ve kardeşliğin adı olan Nevruz'un topraklarımıza bereket, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. 21 Mart Nevruz Bayramı kutlamalarına katılarak, varlığınızla bizleri onurlandırdınız. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Nazilli'mize gelerek bizlere sunduğunuz güzel gösterileriniz ile bayramımız ve açılışımıza renk kattınız. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Başkan Özcan, misafirlerini ağırladı

Başkan Özcan, misafirlerini ağırladı

Başkan Özcan, misafirlerini ağırladı

Başkan Özcan, misafirlerini ağırladı

Başkan Özcan, misafirlerini ağırladı

Başkan Özcan, misafirlerini ağırladı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nevruz Bayramı, Kırgızistan, Nazilli, Ankara, Yerel, Haberler

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