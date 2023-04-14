Başkan Özcan iftarda depremzede aileye misafir oldu

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, iftarını depremin ardından Adıyaman'dan Nazilli'ye gelen depremzede Felger ailesi ile açtı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, iftarını depremin ardından Adıyaman'dan Nazilli'ye gelen depremzede Felger ailesi ile açtı. Kahramanmaraş merkezli yüzyılın felaketi olarak yaşanılan depremin ilk anından itibaren deprem bölgelerine, Nazilli halkı ile birlikte bütün imkanları seferber eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın ile eşleştirilen Adıyaman ve farklı illerden gelerek Nazilli'de misafir edilen depremzedeler ile sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

Adıyaman'dan Nazilli'ye gelen depremzede Felger ailesinin kaldıkları evde birlikte iftar yapan Başkan Özcan, "Adıyaman'dan ilçemize gelerek hemşehrimiz olan Felger ailesi ile orucumuzu açtık. Acılarını dertlerini paylaştığımız kardeşlerimiz bu mübarek günde bizlerle sofralarını paylaştı. Her zaman depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Yaraları hep birlikte saracağız. İlçemize misafir olarak gelen depremzede vatandaşlarımızın daha huzurlu bir hayat yaşamaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Rabbim soframızı bereketli birliğimizi daim, oruçlarımızı kabul eylesin" dedi. - AYDIN