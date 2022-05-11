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Başkan Özcan engellilerin yanında

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Özcan engellilerin yanında

Nazilli'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engelli derneklerinin katılımıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engelli derneklerinin katılımıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda düzenlenen programa Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Kent Konseyi Başkanı Gürkan Yenipazarlı, Nazilli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Jale Keskin, engelli derneklerinin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Özcan; "Böylesine önemli bir haftanın kutlamasını birlikte yapmaktan büyük bir kıvanç ve mutluluk duyuyorum. Sizlerle birlikte iyi işler yapıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte şehrimizin dokunduğumuz her noktasında engelli arkadaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz. Avrupa Birliği standartlarında yollar yapıyoruz. Bu çalışmaları şehrimizin tamamına yaymamız gerekiyor. Bu ekonomik gücü de inşallah sağlayacağız. Yarınların iyi ve güzel olacağına inanıyorum. Bunu birlikte başaracağız" sözlerini kaydetti.

Vatandaşlarla tek tek sohbet eden Başkan Özcan, danslara eşlik ederek zeybek oynadı.

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikte Türk bayrakları ile marşlar söylenerek unutulmaz bir gece yaşandı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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