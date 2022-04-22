Başkan Özcan dünya çocuklarını makamında ağırladı

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kendisini ziyaret eden yabancı öğrencileri makamında ağırladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kırgızistan, Bulgaristan, Makedonya, Gürcistan ve Ankara'dan halk dansları toplulukları Nazilli'ye geldi. 23 Nisan kutlama programı öncesi ilk gösterilerini Belediye Meydanı'nda yapan öğrenciler, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret ederek ülkelerine ait hediyeleri takdim etti.

Atatürk'ün çocuklara inancının, güveninin ve sevgisinin göstergesi olan bu anlamlı günde Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencileri Nazilli'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Özcan, "Farklı dil, din ve ırktan olsa dahi geçerli olan tek dilin sevgi dili olduğunu bizlere gösteren kıymetli evlatlarımızla birlikte olmak bizler için büyük bir kıvanç. Kardeşlik ve barışın hakim olduğu, iyi ve güzel şeylerin inşa edildiği daha yaşanabilir bir dünya için çocuklara güvenimiz tam. Atamızın bizlere hediyesi olan bu anlamlı günde Nazilli Belediyesi olarak çok güzel bir program hazırladık. Tüm çocuklarımızı bir kez daha 23 Nisan Cumartesi günü Pınarbaşı sahamıza davet ediyoruz" sözlerini kaydetti.

Konuşmaların ardından misafir gruplara Nazilli'ye özgü hediyeler takdim edilerek hatıra fotoğrafı çekildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel