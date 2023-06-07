Başkan Özcan'dan Söke Belediye Başkanı Tuncel için taziye mesajı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 63 yaşında hayatını kaybeden Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel için taziye mesajı yayınladı.

Başkan Özcan taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir süredir tedavi görmekte olan Söke Belediye Başkanımız Levent Tuncel'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli ailesi başta olmak üzere Sökeli hemşehrilerimize ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin." - AYDIN