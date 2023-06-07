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Başkan Özcan'dan Söke Belediye Başkanı Tuncel için taziye mesajı

Başkan Özcan'dan Söke Belediye Başkanı Tuncel için taziye mesajı

Yerel Haberler

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 63 yaşında hayatını kaybeden Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel için taziye mesajı yayınladı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 63 yaşında hayatını kaybeden Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel için taziye mesajı yayınladı.

Başkan Özcan taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir süredir tedavi görmekte olan Söke Belediye Başkanımız Levent Tuncel'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli ailesi başta olmak üzere Sökeli hemşehrilerimize ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin." - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kürşat Engin Özcan Nazilli Yerel Haberler

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