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Başkan Özcan'dan Sarıkamış Harekatı anma mesajı

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Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı.

Başkan Özcan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"109 yıl önce, 22 Aralık 1914 tarihinde gerçekleştirilen Sarıkamış Harekatı, tarihimizin en önemli sayfalarından biridir. Şehitlerimiz; vatan, millet, bayrak ve hürriyet gibi kutsal değerler uğruna vazifeye koşarak bir destan yazmışlardır. Bu destanı yazmak için canlarını feda eden 78 bin askerimizin 60 bini donarak yaşamlarını yitirmiştir. Sarıkamış'taki tüm olumsuzluklara rağmen üstün bir cesaret örneği sergileyen, son nefeslerine kadar mücadele eden kahraman ecdadımızı gelecek nesillerimize anlatmak da bizim boynumuzun borcudur. Her karışı şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu toprakları canımız pahasına korumaya devam edeceğiz. Dahili ve harici tehditlere karşı omuz omuza olacak ve şehitlerimizin aziz hatıralarına sonsuza kadar sahip çıkacağız. Türk tarihinin en şanlı destanlarından biri olan Sarıkamış'tan aldığımız güçle ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; vatan, millet ve bayrak sevgisiyle cepheden cepheye koşan ve bu uğurda hayatlarını feda eden şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun" - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kürşat Engin Özcan Nazilli Aralık Haberler

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