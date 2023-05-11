Başkan Özcan, 75 milyonluk proje için kolları sıvadı

Nazilli Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) Aydın Bölge Müdürlüğü arasında geçtiğimiz Ocak ayında imzalanan protokol çerçevesinde su taşkınlarını önlemek için yaklaşık 75 milyonluk bedelle yapılacak proje hayata geçiriliyor.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ev sahipliğinde, AK Parti Aydın Milletvekili Adayları ve Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu ile beraberindeki heyet, projenin yapılacağı bölgeyi yerinde inceleyerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şehrin her noktasına devlet elinin değeceğini söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Süreç içerisinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Nazilli'mizin ivedi şekilde çözülmesi gereken sorunlarından biri taşkınlardı. Devlet büyüklerimize konuyu ilettik. Sağ olsunlar hızlı bir şekilde çözümü noktasında harekete geçtiler. Seçim sürecini de en iyi şekilde sonlandırarak Ankara'daki temaslarımız sayesinde Nazilli'ye gelecek yatırımları daha da artırmak istiyoruz. Devlet elinin değdiği her yer daha farklı ve daha güçlü oluyor" dedi.

Yeşil Mahalle ve Yıldıztepe Kurudere mevkiindeki taşkın bölgelerinde proje alanı yerinde incelenirken, 75 milyonluk yatırımın ardından bölgenin rahat bir nefes alması bekleniyor. - AYDIN