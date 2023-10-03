Başkan Özakalın, Bakan Tekin ile görüştü

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyondan sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'i makamında ziyaret etti.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyondan sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'i makamında ziyaret etti.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç'la birlikte Bakan Tekin'i ziyaret eden Başkan Özakalın görüşmede, Erzurum'un ekonomisi, ticari hayatı, potansiyel sektörleri ve ETSO olarak yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Başkan Özakalın, ASO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Osmanbeyoğlu ve Meclis Üyesi Fırat Gündoğan'ın da yer aldığı ziyarette Bakan Tekin'e özellikle kalifiye ara eleman ihtiyacının karşılanması noktasında yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini aktardı.

Ara eleman ihtiyacının karşılanması

Özakalın konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Ülkemizde her geçen gün artan ara eleman ihtiyacının karşılanmasında, Mesleki Eğitim Merkezleri ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nin mevcut durumda arzu ettiğimiz seviyede olmadığı kanaatindeyiz. Bu hususta, işletmelerin kalifiye eleman ihtiyacını karşılayacak olan eğitim kurumlarımızla ilgili bazı meselelerin çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz. Örneğin; ulusal zincir marketlerin, Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) kapsamında kontenjanın önemli bir kısmını kullanması nedeniyle ihtiyacı olan diğer işletmeler bu programlardan yeterince faydalanamıyor. Bu anlamda MESEM programlarından ve desteklerinden yereldeki işletmelerin daha fazla yararlanmasını istiyoruz. Bölgemizde imalat ve sanayileşmeyi teşvik etmek amacıyla, MESEM kapsamında yüksek istihdamlı ulusal zincir marketlerin başvurusunun kısıtlanması ya da kaldırılması, KOBİ statüsünde olan imalatçı işletmelerin ve yerel zincir marketlerin kontenjandan faydalanması için gerekli çalışmaların ve kanuni düzenlemelerin yapılmasını arzu ediyoruz."

"Laboratuar ve staj imkanları iyileştirilmeli"

Mesleki ve teknik eğitim veren kurumlardaki atölye ve laboratuvar koşullarının iyileştirilmesinin büyük önem taşıdığını kaydeden Başkan Özakalın, buna yönelik AB Hibe Programları, kalkınma ajansları ve finans kuruluşlarının desteklerinde konuyla ilgili başlıklar açılmasının ve STK'ların, kamu/özel kuruluşların desteğinin alınmasının kolaylaştırılmasının bu anlamda faydalı olacağını dile getirdi.

Öğrencilerin staj koşullarının iyileştirilmesi amacıyla, istihdam garantili staj imkanlarının sunulması, mesleki ve teknik lise öğrencilerine teşvik amaçlı burs imkanlarının sağlanması, işletmelerde teori ve pratiğin kazanılmasına yönelik staj imkanlarının genişletilmesi, işletmelere de bu kapsamda istisna ve muafiyet avantajının getirilmesinin büyük yarar sağlayacağını kaydeden Bakan Özakalın, mesleki teknik liselere sınavsız yerleştirme imkanının getirilmesi ve mezun öğrencilerin teşvik amaçlı ön lisans programlarına sınavsız olarak alınması için gerekli düzenlemelerin yapılmasının da kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması noktasında önemli olduğunun altını çizdi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın da ara eleman ihtiyacına yönelik olarak belirledikleri sorunları ve çözüm önerilerini Bakan Tekin'e sunduğu ziyarette Başkan Özakalın, Erzurum'un sanayileşmesi anlamında önemli bir fırsat olan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin genişletilmesi ve kentin 6. Teşvik Bölgesi'ne alınması için yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Başkan Özakalın ayrıca, Bakan Tekin'den Erzurum-Aziziye Karayolu üzerindeki ETSO Vakfı arazisi içerisinde bir Mesleki Teknik Eğitim Lisesi açılmasıyla ilgili olarak yürütülen çalışmalara destek istedi.

"Bakan Tekin 2. OSB için Milli Savunma Bakanı Güler'le görüşecek"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Milli Eğitim Bakan Prof. Dr. Yusuf Tekin ise, iş dünyasının ve KOBİ'lerin talep edilen konularda desteklenmesi anlamında, sözü edilen sorunlarla ilgili değerlendirmelerin mutlaka yapılacağını söyledi.

Erzurum'un sanayileşmesi için bir fırsat olarak görülen ve Başkan Özakalın'ın TOBB Yönetim Kurulu ile ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiği 2. OSB'nin genişletilmesiyle ilgili konuyu da yakından takip ettiğini belirterek, yarın (Çarşamba günü) Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret edeceğini ve ETSO'nun konuyla ilgili talebini içeren raporu kendisine ileteceğini söyledi. Bakan Tekin, 2. OSB alanının genişletilmesi konusunda elinden gelen desteği vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Meslek lisesi yatırım programına alınacak

Ziyarette Başkan Özakalın'ın gündeme getirdiği ETSO Vakfı üzerinde yapılacak olan Mesleki ve Teknik Lise konusunda da görüşlerini aktaran Bakan Tekin, eğitim konusundaki çalışmaları ve projelerinden dolayı Başkan Özakalın nezdinde ETSO'ya teşekkür etti. Vakıf arazisi üzerinde yapılacak olan lisenin Erzurum'daki işletmelerin kalifiye ara eleman ihtiyacının karşılanması noktasında önemli bir eğitim yatırımı olacağını belirten Bakan Tekin, lisenin yeni yatırım döneminde programa alınacağını kaydetti. Bakan Tekin, bu konuda ETSO ile işbirliği ve istişare içerisinde olacakları söyledi.

Ziyarette Başkan Özakalın Bakan Tekin'e ETSO Tarihi Kitabı ile ehram ve Oltu taşı ürünlerinden oluşan bir hediye seti takdim etti. - ERZURUM