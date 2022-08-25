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Başkan Oral, yeğenini nişanladı

Yerel Haberler

Başkan Oral, yeğenini nişanladı

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, geçtiğimiz hafta sonunda yeğeninin nişan törenine katılarak genç çiftin yüzüklerini taktı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, geçtiğimiz hafta sonunda yeğeninin nişan törenine katılarak genç çiftin yüzüklerini taktı.

Altınova sakinlerinden Rabia Sesigüzel ile Şerafettin Akgündüz, evliliğe ilk adımı atarak nişanlandı. Hatice-Fuat Sesigüzel çiftinin kızları Rabia ile Gülseven-Hüseyin Akgündüz çiftinin oğulları Şerafettin'in nişan töreni Altınova Belediye Düğün Salonu'nda yapıldı.

Genç çiftin nişanına katılan ve yüzüklerini takan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, "Gençlerimizi hepimiz yakından tanıyor ve seviyoruz. Maşallah birbirinize çok yakıştınız. Sizleri gönülden tebrik ediyorum. Allah mutluluğunuzu daim eylesin. Sizlere bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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