Başkan Oral'dan Ramazan Bayramı mesajı

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmanın en fazla yaşandığı günler olduğunu vurgulayan Başkan Oral, 'Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir ramazan ayını bu yıl deprem felaketi nedeniyle buruk geçirdik. Ben bir kez daha deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da Acil Şifalar diliyorum. Rabbim bir daha böyle felaketleri yaşanmamasını temenni eder, tüm İslam aleminin ramazan bayramınızı bir kez daha tebrik ediyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte nice güzel, nice sağlıklı günler yaşamanızı temenni ediyorum.' Dedi. - ERZURUM