Başkan Oral'dan 10 Kasım mesajı

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, aramızdan ayrılışının 87'incı yılında Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı, özlemle ve rahmetle andıklarını belirten ETB Başkanı Oral; "Türkiye Cumhuriyeti'ni daha yükseklere taşımak, devletimizi dünyanın 10 güçlü ülkesinden birisi yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Onun çizdiği hedefler, mücadelesi ve halkına olan güveni her daim bize rehber olacaktır" dedi.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, kendisini milletine adamış, bağımsızlık ve özgürlük yolunda karşısına çıkan tüm güçlüklere direnmiş, milletimizin her alanda yücelmesi için yılmadan çaba göstermiş bir liderdir. Atatürk, savaş meydanlarında askeri dehasıyla olduğu kadar, ekonomik gelişme yönünde ortaya koyduğu vizyon ile de Türkiye'nin ufkunu açmıştır. 10 Kasım tarihi, Türk milleti için Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü olduğu kadar, aynı zamanda sahip olduklarımızın değerini bilme ve onun ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığına saygı gösterme günüdür. Bir milletin geleceğinin nasıl değişebileceğini dünya tarihine yazdıran Atatürk'ün 'Bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir.' sözünü daima ilke edindik. İş dünyası olarak, ekonomimizi büyütme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Biz de bizden sonraki nesiller de, ülkemizi daha da ileriye taşımak için durmaksızın çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 87'incı yıl dönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm Şehit ve Gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz hatırları önünde saygıyla eğiliyoruz." - ERZURUM